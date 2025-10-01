今年第3子誕生のアレク＆川崎希、3人の育児でバタバタ「本当に1日あっという間」

9月30日、アレクサンダーと川崎希が、夫婦のYouTubeチャンネル『アレクのんちゃんちゃんねる』を更新。3人育児の大変さを明かした。

動画冒頭、川崎は、「第3子のグーちゃんを出産してから初めてのYouTubeになります。バタバタしすぎてさ、全然動画撮れる余裕なかったっていうか、ちょっと大変だったね」とコメント。

続けて、「出産したのは6月30日で、（撮影時は）約2ヶ月半、もうすぐ3ヶ月ぐらい経とうとしてるんですけど」「ほんとにね、（子供が）3人になってバタバタというか」と、状況を説明した。

その上で、第3子となる次女について、「一番手がかからない、びっくりするぐらい」「赤ちゃんによってほんと違うよね。個性でさ」と、世話自体は長男や長女の時と比較すると大変ではないといい、「夜ね、起きるは起きるけど」「でも、ミルクをぐびって飲んだら寝る」と語った。

また、「カゲトラ（長男）の習い事も増えたりとか、美人ちゃん（長女）の習い事もあったりとか。3人の行動が別々だから」「スケジュールのルーティンと、プラスお仕事したりとか、そういうのいっぱいわ〜ってやると、本当に1日あっという間っていうかさ、時間足りないよね」と、3人育児の苦労も明かしていた。