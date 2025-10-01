10月1日、石川梨華がInstagramを更新した。

【写真】柏木由紀との2SHOTも公開

今年デビュー25周年を迎え、9月27日に柴田あゆみとの『石川梨華・柴田あゆみカジュアルディナーショー2025〜BE HAPPY いししばスペシャル〜』を開催した石川。

10月1日の投稿では、このイベントを村田めぐみ（メロン記念日）が観に来てくれたとして、「昔から変わらずに 優しく接してくれる 大好きなむらちゃん」「私、昔からなんだけど しばちゃんとむらちゃんの 会話のやり取りが大好きで」とコメント。

続けて、「絶妙なバランスと言うか何というか、、、 私と話す時とはまた違うしばちゃんで ジワジワとニヤニヤしちゃう面白さで たまらなく好きなの」と明かし、「久しぶりに間近で見れて嬉しかった」と、3人で撮影した笑顔の写真を掲載した。

また、その後の投稿では、「なんと！ いししばカジュアルディナーショーに ゆきりんが観にきてくれたの」と、石川のファンであることを公言している柏木由紀も訪れていたことを報告。

そして、「めちゃくちゃ嬉しかった!!」「差し入れまで持ってきてくれて 写真も撮ってもらった」「ゆきりん お忙しい中 本当にありがとう」などと振り返り、2ショットを公開していた。

2000年からモーニング娘。の第4期メンバーとして活躍した石川は、2005年にグループを卒業し、2017年3月に野上亮磨氏（元プロ野球選手）との結婚を発表。現在は2児の母として子育てに奮闘している。

画像出典：石川梨華オフィシャルInstagramより