石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、2024年１月の能登半島地震でご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。

【写真を見る】「心の復興が今後の大きな課題」能登半島地震発生から1年7か月 石川県輪島市町野町出身のシナリオライターが見つめる“ふるさと”の今

地震発生から1年7か月が過ぎました。能登半島地震発災から、二度目の梅雨を過ぎ、本格的な夏がやってきた能登では、暑い最中でも日々復旧・復興が続けられています。

ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第16回目です。※記事の内容は、2025年8月時点のもの（一部9月上旬を含む）です。

輪島市町野町出身のシナリオライター、藤本透です。

私のふるさと、輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源地・珠洲市と隣り合っています。町野町は、1956年に輪島市に編入されるまで、単独の町として存在していました。集落を中心として地域の人たちが助け合って暮らしている姿は、昔も今も変わりありません。私は、2歳から高校卒業まで、町野町で過ごしました。

もとやスーパー企業ソング「MOTOYA Base」

8/16(土)南相馬市より、もとやスーパーさんの企業ソング『MOTOYA Base』をプロデュースしてくださったnappo さん、かおり先生と、「トモダチプロジェクト」のキッズダンサーの13名のみなさまが、町野町に来てくださり、もとやスーパーの企業ソング「MOTOYA Base」のお披露目が行われました。

お披露目に先立ち、本谷一知さんが、会場であるもとやスーパーさんの駐車場に集まった町野町のみなさまにメッセージを届けました。

もとやスーパー・本谷一知さん「地震に続いて水害にも見舞われて酷い被害を受けましたが、この町野町、捨てたもんじゃないな。これからなんかすごくえらいことになっていくんじゃないか、っていう言葉に表せない気持ちをみんなと共有したかったという思いがあります。その想いに応えてくれて、南相馬市からトモダチプロジェクトのみなさんとnappoさんに協力していただいて、もとやスーパーの企業ソング『MOTOYA Base』の公開イベントをするという運びになりました。お集まりいただいたみなさんには、とにかく楽しんで頂けたらと思います」

奥能登豪雨で全てを失った後、支援物資の受け入れ拠点として地域に貢献し、たくさんのボランティアさんや企業の方々のお力を借りて営業を再開したもとやスーパーさんの復興拠点としての本復旧工事は、いよいよ来年に迫っています。

稲刈りと町野小学校の田んぼアート・感謝のグリーンカーテン

実りの秋を迎え、8月末日には、町野町では一足早くシヒカリの稲刈りが始まりました。

町野小学校さんの「田んぼアート」も、色づき、くっきりとアートの全体像が浮かび上がっています。

8月公開の記事でご紹介させていただいた、町野町第1団地の集会所に設置されたヘチマの「感謝のグリーンカーテン」に8月下旬には花が咲き、9月初旬には大小合わせて5つの実をつけました。

ヘチマの種は、日本一暑い町、埼玉県熊谷市の熊谷東中学校さんからいただいたもので、東陽中学校の全校生徒のみなさまが育てたものです。

昨年は奥能登豪雨の浸水被害を受けてお隣の能登町の柳田中学校で感謝のタワシとして、学校の水場の掃除に使われていたヘチマのタワシ。町野小学校を間借りしている今年は、町野小学校で感謝のタワシとして活躍してくれることになるのかもしれません。

まちの保育園さんからの感謝のお手紙

8月上旬、まちの保育園さんより、「職員のみなさまからの感謝の気持ちを伝えたい」と、素敵な絵はがきが届きました。

「この度は、地震・豪雨の被害に多大なるご支援を賜り、改めて感謝申し上げます。支援をしてくださった皆様のお力添えや励ましの言葉をいただき、困難に乗り越えることができました。これからも、子どもたちのために地域の皆様と一緒に前を向いて頑張っていきます」

2024年7月には、地元のみなさまやボランティアのみなさまに園児さんたちがそうめんを提供する「まちのマルシェ」のイベントがありましたが、全国から町野町を応援してくださるみなさまに感謝の気持ちをお伝えしたいと、お届けくださったものです。

お手紙が届いたタイミングでは、線状降水帯が観測されるなど、落ち着かない日々が続いていましたが、「被害はなく子どもたちも職員も大丈夫です。気にかけていただきありがとうございます」 と改めてご連絡をいただきました。

8月上旬と中旬にかけて、奥能登豪雨を思い出すような大雨が降り、本当に休まらない日々でしたが、町野町では土砂崩れが起きた若桑地区での復旧工事も進み、少しずつ平穏を取り戻しております。

復旧復興が進むにつれて、支援のフェーズは移っていますが、お子さまたちが笑顔で過ごせるお手伝いが出来ればと、能登にお心を寄せてくださるみなさまと地元の有志のみなさまのご縁をお繋ぎできればと考えております。

読みたい本のプレゼント

8月に入り、支援フェーズの移り変わりに合わせて、「夏休みに読みたい本」をプレゼントする夏のサンタさん企画をはじめました。

「被災地に本を送る」ことについては、発災時には公益社団法人日本図書館協会（JLA）から、「緊急支援物資などで、被災地、特に避難所に直接、本を送ることはやめましょう」という呼びかけが行われました。

これまでの災害時の経験から、置き場所に困る・読書ニーズのミスマッチなどの課題を受けて、「被災地から要請が出てくるまでは、本を送らないようにしましょう」という異例の呼びかけであったと記憶しています。

その後、奥能登豪雨で多くの書籍が水没した東陽中学校さんの要望を受けて、本の寄贈を募らせていただいた経緯もあり、このたび、まちの保育園さん、町野小学校さん、東陽中学校さん、町野町の有志のみなさま、南志見地区子ども会の有志のみなさまの連携により、ニーズをお伺いできた本をプレゼントするという取り組みを実施することができました。

2024年2月の土のう袋の支援から始まった支援物資は、いま、形を変えて、心の復興のために、みなさんの心に寄り添うものへと変化しています。

これらの取り組みは、今後地元のみなさまのご協力を得ながら、有料のお楽しみイベントの実施に繋げ、地元経済の循環を目指す取り組みとして続けていく予定です。

能登半島地震と奥能登豪雨の二重被災がもたらしたもの

能登半島地震により甚大な被害を受け、復旧が進み始めて人々の心が前を向こうとしていた矢先、奥能登豪雨が能登に再び甚大な被害をもたらしました。

9月21日で奥能登豪雨から1年が過ぎましたが、崩壊した河川の堤防の復旧工事、土石流で崩れた山の斜面の復旧工事が、日々進められています。

町野町では家屋の解体もかなり進み、更地となった土地が目立ちます。

被災された方々より、この連載記事で紹介してほしいと、当時の思いと今の気持ちを寄せていただきました。

被災者の方「いつもと変わりない仕事中、ふっと見上げた天井をみて涙が出ました。自分でも（どうして涙が出たのか）よく分かりません……『体育館の天井と同じや』、と感じました」

被災者の方「発災後はずっと余震が続いていて、強い不安を感じていました。家も倒壊して、体育館に避難していたものの、『今度強い余震が来て、天井落ちてきたら終わりやな』という不安が、ずっとありました。常備薬も切れて体調も悪く、いつまでこの状態が続くのか、体が保つかどうか……もし本格的に体調を崩したらみんなに迷惑かかるので、辛かったです。辛い思いをしているのに、涙が出ませんでした」

被災者の方「帰省中に被災しました。今でも、当時のことを、ほぼ毎日思い出します。思い出したくないので、ふと頭をよぎったら違うことを考えたり、音楽を聴いたりして気を紛らわせています。あれから地元に何度か帰っていますが、変わってしまった光景を見ても目を通り抜ける感じがして涙が出ません。こういう話は、あまり人に話したくないと思っています。あのときのことを思い出して、話すと余計辛いと感じてしまいます。ここを乗り越えれば楽になるのでしょうか」

被災者の方「地元を離れているので、町野で頑張っている人に申し訳ない気持ちがあります。今後、自分はどうするのがいいのか、常に悩んでいます。支援活動の皆さんには、本当に助けられています。みんなの畑の会さんや、芸術村のオープンサロンさん、金沢大学のボランティアサークルさんなど、奥能登豪雨の際には、たくさんのボランティアのみなさまに助けていただきました。ずっと感謝しています」

被災者の方「昔のことを思い出すことが増えたような気がします。朝、目が覚めて外に出たら、ご近所さんがいて挨拶をしたり、旬菜のお惣菜を買ってきたり、駒寄でお肉や唐揚げ買ったり、もとやスーパーに行けば 何人かの人に出会って、何でもない世間話したり……という、普通の生活をしているマボロシを見るような感覚です。上手く言えませんが、とにかく震災前の当たり前にあった日常が、突然無くなってしまったという現実を、ようやく受け入れることができるようになってきたのかもしれません。でも、やっぱりどうにもこうにも 涙は出ず、泣けないので、自分の中ではまだ現実を受け入れられていないのかもしれない、とも思います」

お話しを寄せてくださった方々は、「未だに心の傷が深く残ってると感じます」と仰います。甚大な被害をもたらした能登半島地震と奥能登豪雨、復旧復興が進められていく中で、人々の心の復興が今後の大きな課題であると改めて感じました。

町野町の祭り

今年も神戸からのたくさんのボランティアのみなさまのお力をお借りして、8/17に曽々木地区の曽々木大祭が無事に執り行われました。

窓岩ポケットパークで花火と共にキリコが練り歩く姿を見られたことを、本当に有り難く思っています。

能登の祭りは特別なもので、今後人々の心の復興に欠かせないものであると感じています。

能登半島地震と奥能登豪雨の二重の被害を受けた町野町では、祭りを再開できる地域が限られているのですが、そのなかで、「もう一度祭りがしたい」と粟蔵地区の方々が、祭りのために立ち上がりました。

粟蔵地区のキリコは、保管場所だった倉庫が全壊し、文化財レスキューのみなさまと地元のみなさまによる救出のあと、能登町の倉庫で保管されていたのですが、そのうち「若連中」のキリコが一基、10月の町野神社の秋季例大祭に先駆け、9/15に粟蔵地区に戻されました。

町野町に戻ってきたキリコは、もとやスーパーさんの駐車場で地元のみなさまによって組み立てられ、集まった人たちによって担がれました。

祭りに合わせて町野神社の仮宮では草刈りと掃除が行われ、祭りに向けた準備が進められています。

キリコを預かっているもとやスーパーの本谷一知さんは、祭りの再開に際し、その思いを語ってくださいました。

本谷一知さん「被災後、このもとやスーパーがある粟蔵区でキリコを出すことはないだろうと思ってました今回どうしても祭りにこだわったのは、地元の方の思いともう一つ町野のお父さんに昔を懐かしみ、被災後にもう1ページ、祭りの思い出を積み重ねてほしいからです。私が子供の頃の大人たちは年に一度の祭りに酔っ払ってキリコを担いでました。それがとにかく怖くてカッコよくて狂ったように太鼓を叩いてました。あの感覚を今度は私達があの時の大人に見せてあげたいと思ってます」

町野町粟蔵地区の町野神社秋季例大祭は、10/4(土)に開催されます。

ＭRO北陸放送では、被災地の声を集め続ける藤本さんが見つめる被災地の現状をNEWS DIGで、毎月掲載します。

藤本透

シナリオライター。アプリゲーム『ノラネコと恋の錬金術』メインシナリオライター。『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』、『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル２』のシナリオ執筆に携わるほか、様々なジャンルでの執筆を手がける。石川県輪島市町野町出身で、石川県を舞台に描かれたアニメ「花咲くいろは」の小説版を執筆。2024年1月1日の能登半島地震発生以降、SNSを通じてふるさとの情報を日々きめ細かく発信している。