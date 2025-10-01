元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にサプライズ登場。水曜日の曜日コメンテーターに就任したことが電撃発表された。

この日が初出演ということで番組では中丸の横顔を掘り下げる「中丸雄一って、どんな人？」とのコーナーを展開。

「早稲田大学出身で卒論が最高評価」とのフリップが用意されると「これは本当です。Ａプラス（の評価）をいただきました」と、うなずいた中丸。

テーマを聞かれると「『黒人音楽のグローカリゼーション』というタイトルでやったと思うんですけど、簡単に言うと、ヒップホップを中心にどこで発祥して、どういう時代背景があって、どういう流れでローカル化してきて、どういう理由でグローバル化してきたみたいな。そこを踏まえて未来はどうなるとまとめて」と説明した。

「当時、国立図書館とか通ってましたね。もうデビューはしてました」と振り返った中丸にＭＣの垣花正が「当時のサブ情報ですが、憧れの人が同じ早稲田出身の広末涼子さんという噂もある」と言うと「これも本当ですね」と返答。

「学校は関係ないですけどね。元々、中学校の頃の超超トップアイドルじゃないですか？ みんな、好きだったんでね。会ったこともあります、大学でじゃないけど。会った時に気持ちを伝えました。『応援してます！』って」と広末とのやり取りを明かすと「（大学では）かぶってないです。そもそも僕は通信制なんで。広末さんは普通に（大学に）行かれてましたから」と話していた。