ココス「今月のグルメ〜10月〜」は、旨みたっぷりのきのこを味わう包み焼きハンバーグ
ファミリーレストラン「ココス」は10月1日より、「今月のグルメ〜10月〜」を開催する。
ココス「きのこと燻製ベーコンのクリーム包み焼きハンバーグ」
「今月のグルメ〜10月〜」では、旨みたっぷりのきのこを堪能することができる2品が登場する。
まずは、ココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”に「きのこと燻製ベーコンのクリーム包み焼きハンバーグ」が登場。デュクセルソースをイメージしたクリームソースは、マッシュルームの香りとコク、オニオンの旨みが加わった奥深い味わいとなっている。
また、たっぷり入った舞茸としめじ、程よい塩味とスモーキーな香りの燻製ベーコンやごろっと入ったさつまいもが食感と味わいにアクセントをプラス。きのこの旨みが溶け込んだ芳醇な香りのソースは、石窯パンなどに合わせていただくのがおすすめだという。価格は1,309円。
ココス「舞茸とほうれん草のバターソテー」
サイドメニューには「舞茸とほうれん草のバターソテー」が登場。素揚げした旨みたっぷりの舞茸やしめじと、ほうれん草やベーコンにバターのコクが加わった風味豊かな味わいとなっている。価格は429円。
いずれも10月1日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。10月下旬(予定)まで販売される。
