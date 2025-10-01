¡Úµð¿Í¡ÛÀô¸ýÍ§ÂÁ¤¬4ÂÇÀÊ4½ÐÎÝ¤Ç½ÐÎÝÎ¨Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡¡2°Ì¾®±à³¤ÅÍ¤ò¡Ö6ÌÓ¡×¾å²ó¤ë¡¡ÂÇÎ¨¤â½é¤Î3³ä³ÎÄê¤Çºòµ¨¤«¤é1³äÁý
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ÃæÆü(1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò4ÂÇÀÊ4½ÐÎÝ¤Ç½ª¤¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç1°Ì¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ò4ÎÒº¹¤ÇÄÉ¤¦3°ÌÀô¸ýÁª¼ê¤Î½ÐÎÝÎ¨¤Ï.358¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò4ÂÇÀÊ4½ÐÎÝ¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¡¢5ÂÇÀÊ4½ÐÎÝ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Àô¸ýÁª¼ê¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤ÎÁð²Ã¾¡Åê¼ê¤«¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¾¡Éé¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥ºÅê¼ê¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È3-1¤È¤·¡¢5µåÌÜ¤ò¸«Á÷¤ê¸«»ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀô¸ýÁª¼ê¤Ï4ÂÇÀÊ4½ÐÎÝ¤Ç½ÐÎÝÎ¨¤ò.3621¤È¤·¡¢¾®±àÁª¼ê¤Î.3615¤òÈ´¤¤¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¤Þ¤¿ÂÇÎ¨¤â.301¤È¤·¡¢ºòÇ¯¤Î.201¤«¤éÌó1³ä¿¤Ð¤¹Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àô¸ýÁª¼ê¤Ï¤³¤³¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤é¤È¼¡¡¹¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®±àÁª¼ê¤Î¹Åç¤Ï2»î¹ç¡¢Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Îºå¿À¤Ï1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§½ÐÎÝÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(1Æü½ªÎ»»þÅÀ)
Àô¸ýÍ§ÂÁ .3621(»Ä¤ê0»î¹ç)
¾®±à³¤ÅÍ .3615(»Ä¤ê2»î¹ç)
Âç»³ÍªÊå .360 (»Ä¤ê1»î¹ç)
¿¹²¼æÆÂÀ .351 (»Ä¤ê1»î¹ç)
¢§ÂÇÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(1Æü½ªÎ»»þÅÀ)¾®±à³¤ÅÍ .306 (»Ä¤ê2»î¹ç)
Àô¸ýÍ§ÂÁ .301 (»Ä¤ê0»î¹ç)
²¬ÎÓÍ¦´õ .291 (»Ä¤ê0»î¹ç)
ÃæÌîÂóÌ´ .283 (»Ä¤ê1»î¹ç)