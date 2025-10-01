¶¶²¼Å°»á¡¡¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Î¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¼áÌÀ¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë£±²ó¡¢£²²ó¤Ç¤âÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¤¤ëÆ±»Ô´´Éô¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÌ²ñ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¾®Àî»á¤ÏÀè·î£²£´ÆüÌë¤ËÎ×»þµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤òÇ§¤á¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¾®Àî»á¤¬¡ÖÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡£¤½¤³¡Ê¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ê¤éÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÁêÃÌ¤Ç¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¿ÍÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤¬¡¢°ìÈÖ¹Ô¤«¤Ê¤¤½ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¡ØÊÛ¸î»Î¡Ù¤È¤·¤Æº£¤Î¸À¤¤ÌõÄÌÍÑ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Õ¤ì¡¢Ç§¤á¤í¤Ã¤Æ°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¤¿¤À¤·¡ËÈÝÄê¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤Ç¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë£±£°²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËºÛÈ½¤ÇÉÔÄç¹Ô°Ù¡¢ÉÔÎÑ¡¢¤³¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»öÎã¤Ï¡¢¤ª¤è¤½¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë£±²ó¡¢£²²ó¤Ç¤âÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¿¦°÷Â¦¤«¤é¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö»ÔÄ¹¤È¿¦°÷¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾å²¼´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¿¦°÷¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤â¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ÔÄ¹¤¬°ìÊýÅª¤Ë¸À¤¦¤Î¤ÏË¡Åª¤Ë¤â¥À¥á¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤À¤±½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¿¦°÷¤À¤±¤ò¹ß³Ê¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âË¡Î§ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Î¿Í»ö¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï»ÔÄ¹¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¼«Ê¬¤ÏÃË½÷¤ÎÌäÂê¤È¤ÏÊÌ¤Ë»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿¦°÷¤À¤Ã¤Æ¹ß³Ê¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£