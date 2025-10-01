「あのお方には言ってはいけない」さまぁ〜ず三村も“エッチおじさん”になれない相手
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。さまぁ〜ずが登場した9月30日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
まずは、佐久間から、当番組の「未公開SP」について、“未公開SPの配信オリジナルがあったこと”、しかも“3本も！”というクレームが。これには伊集院も、通常「未公開SP」とは撮りすぎたけどもったいないから出しましょうという“在庫処分”のはずが、「そこの未公開って何？」と。撮り過ぎの「責任の一端は我々にもある」と認める2人だったが…
ディレクターが止めない限りは「俺らは止まらないぞ」と伊集院。
今回は、10月から放送時間が変更する「紙とさまぁ〜ず」（火曜深夜2時35分）から、さまぁ〜ず（大竹一樹、三村マサカズ）が登場。なんと5回も枠移動しているため、さまぁ〜ず本人も「何曜日の何時にやってるか知らない」と笑わせる。
著名人へのアンケートをもとにトークを繰り広げるゲスト本人不在の番組。出演者には、天海祐希、小泉今日子、あいみょん、松平健などビッグネームがズラリ。さまぁ〜ずが考えた大喜利のような質問や、吉田羊への「最新のモノマネを録音していただけませんか？」のような無茶ぶりも多く、麻痺してきたのか「もう図々しいと思わなくなって」と三村。
大物ゲストの傑作回答も紹介。「ONE PIECE」の漫画家・尾田栄一郎には「“カッパのイイ女”と“天狗のイイ女”を描いていただけないでしょうか」と、すでに質問ではないお願いをしたところ、素晴らしいイラストが。
大竹の印象に残っているのは、原田知世は「世間からこう見られているけど実際は違いますよということは何かありますか？」という質問への「ガーデニングはしていません」との回答。質問も回答も素晴らしいと一同絶賛！
三村が、あのちゃんへの質問「最近知った言葉を何でもいいので教えてください」の回答が「武豊」だったことをあげると、佐久間も「やっぱ最前線を行くタレントって感じしますね」と感心する。
さらに、満島ひかりには、お酒を飲み電話をしているシチュエーションを提案し“擬似会話”のお願いを。みんなで音声を聞いたところ、リアリティあふれる満島の演技に伊集院＆佐久間も大興奮！
また、当番組の進行役・中根舞美アナウンサーは、「モヤモヤさまぁ〜ず2」（毎週土曜午前11時30分放送）の代打アシスタントを経験しことも。歴代の「モヤさま」アシスタントは人気者になっているが…
佐久間「中根は代打で行ったわけじゃん。『モヤさま』に入っているアナウンサーってどんな感じなの？」
中根「まあ、勝ち確ですよね」
一同爆笑！
そんな“勝ち確”「モヤさま」新アシスタントは、後輩の入社1年目・齋藤陽アナウンサー。さまぁ〜ずの二人から見た齋藤アナは、まだ謎が多いよう。
三村「どこにも毒されていない、金持ちのお嬢さんじゃなくて、正式な家の正式なお嬢さんみたいな」
大竹「見たことも会ったこともない」
伊集院「代々の、みたいな。いいお家の」
三村「そんな気がするの」
大竹「飯屋来た時の服が、お母さんのお下がりだって。持っているカバンも、中学の時から持っているカバン」
佐久間「それは由緒正しい」
三村「いまだに爪に何もしていない」
佐久間「塗ったことない？」
伊集院「それがちょっと出ているのが、三村さんがいつものエッチおじさんのモードに全くならない」
大竹「そう、ゼロ」
三村「あのお方には言ってはいけない」
一同爆笑！
その他、「プロ野球順位予想」にも出演した巨人軍ファン三村の、テレビ中継観戦スタイルの話も。テレビをつけているのに観ない理由も。「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
収録アフター（秘）トーク！ ゲスト・さまぁ〜ずのトークが止まらない、中根アナが語る「モヤさま」新アシスタント秘話、伊集院＆佐久間が共演した中京テレビの番組「人間研究所」批評など配信オリジナル動画も配信！
