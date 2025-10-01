記者

「午前11時半過ぎの東京・有楽町です。風が強く、長袖を着る人も多くいます」

きょうは最高気温23.6℃とひんやりとした天気となった東京都心。およそ3か月半ぶりに夏日になりませんでした。

「すごく寒くて、朝起きてびっくりしました」

「寒いです、肌寒いです。（朝寝ているとき）ブランケットにつつみこまれた」

寒くなると恋しくなるのは…

「温かいもの食べたいです、『鍋』とか」

そう、鍋！先月から鍋つゆの販売を強化しているこちらのスーパーでは…

記者

「ありました！ずらーっとたくさんの鍋つゆが並んでいます」

その数90種類以上！一番人気は「キムチ味」なんだそう！

来店客

「キムチ（鍋）ですかね、体が温かくなりそう」

「寒いから鍋で…キムチ鍋ですかね」

寒くなれば辛いものが食べたくなります。カルディコーヒーファームの「麻辣湯の素」。7月の発売以来、13万個以上売り上げています！

去年の下半期Z世代トレンドランキング『グルメ部門』、堂々の1位に輝いた「麻辣湯」。専門店には行列ができるほど大人気なんです！

その波に乗り、売れまくっている商品があります！

医食同源ドットコム マーケティング部 成田彩さん

「9月だけでも約170万食出荷というところで」

先月だけでおよそ170万食、去年9月の発売以来、1年で320万食を突破したのは「中華房 麻辣湯」（267円）。日本人の舌に迎合しない“ガチ中華”ぶりが受けているといいます。

医食同源ドットコム マーケティング部 成田彩さん

「花椒や八角で中華特有の独特のスパイスの配合もあって、香りもすごく、中国本場の味を再現していて、『しびれる辛さが結構美味しい』と好評いただいております」

麻辣湯人気は、まだまだ衰えそうにありません。