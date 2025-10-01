ひんやり天気で恋しくなるのは辛いもの！ガチ中華の「麻辣湯」が大人気！
記者
「午前11時半過ぎの東京・有楽町です。風が強く、長袖を着る人も多くいます」
きょうは最高気温23.6℃とひんやりとした天気となった東京都心。およそ3か月半ぶりに夏日になりませんでした。
「すごく寒くて、朝起きてびっくりしました」
「寒いです、肌寒いです。（朝寝ているとき）ブランケットにつつみこまれた」
寒くなると恋しくなるのは…
「温かいもの食べたいです、『鍋』とか」
そう、鍋！先月から鍋つゆの販売を強化しているこちらのスーパーでは…
記者
「ありました！ずらーっとたくさんの鍋つゆが並んでいます」
その数90種類以上！一番人気は「キムチ味」なんだそう！
来店客
「キムチ（鍋）ですかね、体が温かくなりそう」
「寒いから鍋で…キムチ鍋ですかね」
寒くなれば辛いものが食べたくなります。カルディコーヒーファームの「麻辣湯の素」。7月の発売以来、13万個以上売り上げています！
去年の下半期Z世代トレンドランキング『グルメ部門』、堂々の1位に輝いた「麻辣湯」。専門店には行列ができるほど大人気なんです！
その波に乗り、売れまくっている商品があります！
医食同源ドットコム マーケティング部 成田彩さん
「9月だけでも約170万食出荷というところで」
先月だけでおよそ170万食、去年9月の発売以来、1年で320万食を突破したのは「中華房 麻辣湯」（267円）。日本人の舌に迎合しない“ガチ中華”ぶりが受けているといいます。
医食同源ドットコム マーケティング部 成田彩さん
「花椒や八角で中華特有の独特のスパイスの配合もあって、香りもすごく、中国本場の味を再現していて、『しびれる辛さが結構美味しい』と好評いただいております」
麻辣湯人気は、まだまだ衰えそうにありません。