ダイドードリンコからTOMORROW X TOGETHERデザイン全12種が新発売♪

ダイドードリンコが2025年秋冬の新商品として「TOMORROW X TOGETHER グリーンアップルウォーター」を発表しました。フレッシュなグリーンアップルの香りと果実感を閉じ込めたフレーバーウォーターは、爽やかな飲み心地が魅力。しかもパッケージは全12種の限定デザインで、メンバーの多彩な表情が楽しめます。自販機・量販店で順次展開され、ファンにとって見逃せない1本となりそうです♡

TOMORROW X TOGETHERと味わう爽快感

「ダイドー TOMORROW X TOGETHER グリーンアップルウォーター」は、グリーンアップルの香りとみずみずしい甘みを閉じ込めたフレーバーウォーター。

酸味と甘みのバランスにこだわり、軽やかな後味に仕上げられています。スポーツや勉強の合間、リフレッシュしたい時にぴったりの1本です。

全12種の限定デザインを展開

パッケージはメンバーの魅力を映した全12種類。自販機向けデザインは6種で柔らかな表情、量販店向けデザインは6種でクールな立ち姿が楽しめます。

1ケースに全デザインが揃うわけではないので、出会えるデザインは開けてからのお楽しみ♪ファン心をくすぐる仕様になっています。

特別な自販機＆キャンペーンも開催

発売を記念し、渋谷・新宿・大阪にTOMORROW X TOGETHERラッピング自販機が登場。メンバーのビジュアルで彩られた自販機で購入体験を楽しめます。

また、公式Xフォロー&リポストキャンペーンでは、抽選で20名に1ケースが当たるチャンスも。ファンにはたまらない企画です。

ファン必見♡秋冬限定ドリンクを楽しんで

TXTとダイドードリンコがコラボした「グリーンアップルウォーター」は、爽やかな飲み心地と限定デザインが同時に楽しめるスペシャルな1本。期間限定のため、出会えるのは今だけ。

ラッピング自販機やプレゼントキャンペーンも見逃せません。推しメンバーのパッケージを探しながら、秋冬の毎日をちょっと特別に彩ってみてはいかがでしょうか♪