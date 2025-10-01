ここ数年、人気を集めるサウナ。わたしはよく通っていたサウナがなくなってしまってから、足が遠のきがちなのですが、たまに行く近所の温浴施設のサウナはいつも混んでいます。流行りの「ととのう」とかはよくわかりませんが、なんたって気持ちいいですからね。ビールも美味い！

サウナで入浴時間を計るとなると、備え付けの砂時計などが一般的。そもそも高温多湿なサウナは、腕時計には適さない環境です。粒子の小さな水蒸気は時計内部に入り込みやすいし、高温も機械に悪影響を及ぼします。そんな過酷な環境でも使えるモデルを、カシオが開発しました。

過酷な環境でも使えるタフな設計

“サ時計”SAN-100Hは、サウナ専用腕時計。シンプルな文字盤のアナログ時計が、ボタンを押すとサウナモードの12分計になります。100℃までのサウナでも動作する耐熱設計で、防水設計かつ湿気の入りにくい樹脂ケースを採用。裏蓋のネジが肌に触れにくくなっており装着感も上々。ロッカーと同じくカールコードなのもいいですね。

昨年クラウドファンディングで発売されたときは、約2,200台が開始9分ほどで完売したという人気モデル。今回はレギュラーモデル化され、普通に買えるようになります。サウナ愛好家の方には何気に便利なアイテムです。

Image: CASIO

Image: CASIO

オレンジとブラックの2色があり、かわいい専用パッケージ付き。価格は各1万6500円、発売日は10月17日です。

Source: CASIO