初回に先頭打者アーチ→6回に1試合2発

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦で自身初となるポストシーズン1試合2本塁打の大活躍を見せた。大舞台でも色褪せることのないスター性に、米ファンも「ユニコーン」「史上最高」と最敬礼している。

初回の第1打席は剛腕グリーンのフォーシームを捉え、打球初速117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）、角度21度の弾丸ライナーで先制パンチを見舞った。さらに6回2死一塁、フィリップスの138キロ変化球を確信の一発。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）、角度34度の特大アーチに本拠地が揺れた。

レギュラーシーズンでは自己最多を更新する55号を放つなど、今季も圧倒的な成績を残してMVP最有力候補に挙げられている。もっとも、シーズンでいくら活躍してもポストシーズンでチームを勝利に導く活躍を見せないと、米ファンは否応なく厳しく批判することが少なくない。

しかし、大谷はいきなり先頭打者弾を放っただけなく、特大の一発も叩き込んだ。「GOAT」「オオタニが史上最高、異論はない」「インクレディブル」と米ファンも脱帽の様子。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は直後に自社X（旧ツイッター）を更新し、「ショウヘイ・オオタニは史上最高の選手か」とのアンケートを実施している。（Full-Count編集部）