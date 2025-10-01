¡Ö°°Õ¤¢¤ë¤è¤Í¡×É×¤Ï¸µV6¡¢48ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥àÄÁ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¢¥¯¥¹¥¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤Ê¤Î¡©¡×
¡¡É×¤Ï¸µV6¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡½¡£48ºÐ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¸ø³«¤·¤¿à¤ª¤â¤·¤í¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Î»£¤êÊýŽ¥Ž¥Ž¥¤é¤·¤¤¤¬¡¡¤³¤ì¤Ï»£±ÆÂ¦¤Ë°°Õ¤¢¤ë¤è¤Í¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢¡¢¡¢°ã¤¦¤è¤Í¡¡»ä¤â»ä¤À¤±¤É¡¢¡¢¡¢¾å¤«¤é»£¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¤ï¾Ð¾Ð¡¡µã¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡£¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿À¥¸Í¤ò¾å¤«¤é»£±Æ¤·¡¢ÍÄ¤¯¸«¤¨¤ëàÄÁ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#Î®¹Ô¤ê¡×¡Ö#¥ß¥¹¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Ë¤Ï¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¢¥¯¥¹¥¿¤ß¤¿¤¤w¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö²¿¤Ç¤â¾Ð¤¤¤Ë¤«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Ä«¹á¤µ¤ó¤Ë´¶Éþ¤Ç¤¹¾Ð¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡À¥¸Í¤Ï2007Ç¯¤Ë¸µV6¤Ç¡Ö20th Century¡×¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤È·ëº§¡£10Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢13Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£