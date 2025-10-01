北日本では、１日夜にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東日本と北日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

日本の上空には、この時期としては強い寒気が流れ込んでいます。また、日本のはるか東の高気圧の周辺に沿って湿った空気が北日本から東日本の太平洋側に流れ込んでいます。一方、伊豆諸島の東には低気圧があって、この低気圧に伴う、東寄りの湿った空気が関東地方に流れ込んでいます。上空の寒気と湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］

北日本では、これまでの大雨により土砂災害の危険度が高まっている所があります。引き続き、北日本では雷を伴った非常に激しい雨が、東日本では激しい雨が降って、大雨となる所があるでしょう。

１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北海道地方 １２０ミリ

東北地方 ８０ミリ

関東甲信地方 ５０ミリ

北陸地方 ６０ミリ



［防災事項］

北日本では、１日夜にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、東日本では注意・警戒してください。また、東日本と北日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

