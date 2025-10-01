¡Ö·ëº§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ä¡×37ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ëà2ÅÙÌÜáÅÅ·âÈ¯É½¡ª5ºÐÇ¯²¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþ¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë ¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×
ÆÍÁ³È¯É½¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·ëº§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÇ¯Ëö¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÉ×¤È¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¹õÅÄ¥¨¥¤¥ß(37)¡£¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥À¥Ë¥¨¥ëÂÀÏº(32)¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤µ¤ì¤ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë ¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤é¤«¤é¤¬¡¢±×¡¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹õÅÄ¤Ï14ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Î¥º§»þ´ü¤Î¸øÉ½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£