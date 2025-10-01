プロ19年目で日米通算200勝を達成した田中将大投手。NPB時代では特に2013年シーズンに目覚ましい活躍を見せました。

個人としては24勝無敗を記録。球団史上初の日本一にも大きく貢献しました。本人も200勝を達成した9月30日の会見のなかで、その当時の異様な周囲の状況や自身の心の内を振り返る一幕がありました。

田中投手はそのシーズン序盤から連勝が始まると、周囲から期待の声が起こり「『この連勝はどこまで続くんだ』と言われていた」と語ります。すると「ある時から『いつ負けるんだ』と変わった瞬間があって、自分の中でも『いつになったら負けるんだ』みたいな。『そういうふうになってくるんだ』と思いました」と周囲の注目する視点の変化とともに、プレッシャーとなって自身に返ってきたことを明かしました。

そして24連勝がいかに異常であるかを実感したエピソードとして「レギュラーシーズンでは負けませんでしたが、日本シリーズ第6戦で負けたときに、負けてあれだけ大きく取り上げてもらえる、これはありがたいことだなというふうに思いました」と敗者に焦点が向けられる逆転現象が起きていたことも語りました。

そして会見の最後には200勝を達成したことを、プロ1年目から指導を受け続けてきた野村克也氏にどう伝えたいかと聞かれると「うーん。まあやりましたよと。ただ『時間かかりすぎだ、ばか』と言われそうですけどね」と、野村氏の口癖である“ぼやき節”を想像し、笑いを起こしました。