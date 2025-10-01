先月30日夜、東京・杉並区の住宅街で木造二階建ての住宅が倒壊しました。日本テレビは住宅が倒壊する前後の映像を入手。住民の証言とともに、倒壊の様子が見えてきました。

■「雪崩が起きたような感じ」一軒家が倒壊

倒壊した家は土台だけになっていました。同じ場所を横から撮影した映像には、住宅がマンションになだれこんだ姿が捉えられていました。

先月30日夜、木造二階建ての一軒家が倒壊したのです。

近隣住民

「雪崩が起きたような感じで家が落ちていった」

「衝撃というか音がすごかったね」

警視庁によりますと、先月30日午後7時過ぎ、「一戸建てが崩れてきている」との通報がありました。

現場は、東京・杉並区にある一戸建てや集合住宅が多く立ち並ぶ住宅街の一角です。

倒壊した住宅は、50代の父親と20代の息子の親子2人暮らし。当時、家の中にいた父親は“傾き”を感じて直前に避難。息子は外出中だったため、ケガはないということです。

■倒壊前に「大きな音」住民が証言 何が

一体、何があったのか、近隣住民の証言でその一部始終が見えてきました。

近隣住民

「最初、何か大きなものが崩れたような音がして、見ていたら家が崩れた」

「衝撃音というか金属音と衝撃音が混ざった音がして、5分ぐらいして崩れた」

“家が倒壊する前に大きな音がした”…その音の直後を捉えていた写真があります。

先月30日午後7時15分ごろ、今回、崩れた一軒家は、斜めに傾いてはいるものの、まだ倒壊はしていません。ただそのすぐ下の部分、家の土台となる場所が崩れていることがわかります。

この土台が崩れた音が住民のいう「大きな音」でした。そして、このわずか5分後には、先ほどまで立っていた家がなくなっていました。

撮影者

「音がして外に出たときに建物が傾いて」

――倒れるところは見えていた

撮影者

「見えてました。徐々にゆっくり倒れていって、タイミングが来たときにズトーンという」

1日、建物の土台の部分を見えると、縦に割れてしまっていることがわかります。区によりますと、住宅の下の地面が崩れないよう造られた壁の「擁壁」が崩壊し、建物が倒壊したということです。

■区は「補強工事」指導 「業者が見つかった」と連絡も…

実は近隣住民は少し前から“倒壊の危険”を感じていました。

近隣住民

「盛り上がっている、そこが割れていた状態。バキッと大きく太く割れていた」

「『危険』とロープがはってあったから、いつかは崩れるのかしらと思っていました」

崩れた「擁壁」について、区は所有者に対し、補強工事などをするよう指導していたといいます。所有者からは先週、「業者が見つかった」と連絡があったといいますが、工事の前に崩落が起きてしまいました。

建築物の構造に詳しい専門家に話を聞きました。

東京理科大学 高橋治教授

「足元がすくわれると倒れる、そういう感じで倒れた。雨も多いから、いろんな要因が重なって土の崩壊があった。結構増えてるかな、昔よりは」

「1年に1回目視点検。5年〜10年に1回、プロの専門家に見てもらう」

「ひび割れ」や「水漏れ」「ゆがみ」など異変を感じた場合は要注意だということです。

杉並区は区内の他の擁壁について、改めて緊急点検を行う予定としています。