女優武田梨奈（34）が1日、主演するBSテレ東ドラマ「ワカコ酒 Season9」（水曜深夜0時）座談会イベントを都内の同局で行った。

“酒飲みの舌”を持って生まれたOL、村崎ワカコが、「ぷしゅー」のキメぜりふとともに女ひとり酒を堪能する人気グルメドラマシリーズの9作目。

番組ファンが見守る中、山田キヌヲら共演者5人とトーク。「こういう交流するイベントをやりたいと思っていたので、ハッピーです」と感激した。

演じているヒロイン、村崎ワカコのように、ふらっとひとり酒に入ることはあるかとの質問に「しょっちゅう」と笑顔。「先日、カンボジアに一人旅に行って、1人で飲んだ。現地の人と仲良くなって、外の屋台で、食べ物をシェアしながら一緒にビールを飲みました」。また「私もワカコのように、食べて飲むのが大好きなので、天職です」と話した。

ドラマが始まった10年前は、飲むとすぐ赤くなっていたが、シーズン9となり、「強くなりました。鍛えられました」と笑顔で話した。

「こういうイベントをもっとやりたい」とし、「夢は武道館」。「ワカコ酒に出てくれたお店の方々や酒蔵の方々と集まって、武道館で“ぷしゅー”したい」と語っていた。