¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç½÷Í¥¤ÎÊ¿Åè²Æ³¤¡Ê£³£³¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÍ¥²ÂÎ¤¡Ê£³£°¡Ë¡¢¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ¡Ê£²£¹¡Ë¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È°ì½ï¤ËÃÏ°è¤ò³èÀ²½¡ØÃÏÊýÁÏÀ¸£²¡¥£°¡Ù¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡×¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸£²¡¥£°¡×¤Ï¡ÖÃÏÊý¤³¤½À®Ä¹¤Î¼çÌò¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë»Üºö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡££³·îËö¤ËÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¡¢»³Íü¸©Âç·î»Ô¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¤Î£³¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¸òÉÕ·èÄê¤µ¤ì¡¢Ê¿Åè¤äº´¡¹ÌÚ¡¢Ñ»¶Ì¡¢£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¤Î£´ÁÈ¤¬¡Ö¸øÌ±Ï¢·È¿ä¿ÊÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£·î¤«¤éËè·î¡¢£³¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ³«È¯¤ä£Î£Æ£Ô¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°èÁÏÀ¸´ë²è¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸øÌ±Ï¢·È¿ä¿ÊÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ê¿Åè¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÌò¤òÇÒÌ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö»ä¤é¤·¤¯Àº°ìÇÕÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ñ»¶Ì¤Ï¡Ö»ä¤ÏÎ¹¹Ô¤¬Âç¹¥¤¡£º£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥°¥í¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢²¹Àô¤Ë¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÃÏ¼ò¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ï¤·¤´¼ò¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¤Ï£²£¶Æü¤ÎÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¦¤À»º¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎëÌî¤ß¤ª¡Ê£±£¶¡Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë¤Þ¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£