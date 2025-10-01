きょうから10月。今月は「値上げラッシュ」となっていて、3000品目を超す飲食料品が値上げします。

10月の値上げでは、お茶や炭酸飲料などの500ミリリットルペットボトルが200円台になる商品もあるなど、帝国データバンクによると3024品目が値上げします。

3000品目を超えるのは半年ぶりです。物価高のなか追い打ちをかける値上げラッシュに、みなさんはどのような家計の工夫をしているのでしょうか？街で聞きました。

（80代・チラシを確認）

「買おうと思ったものが、（前の価格は）これだけだったのに、というのがいっぱい」「仕方がないと思うけど」「チラシをみていつもより安いと思うのを買うようにしている」

（30代・数店舗をまわる）

「結構高いのでいろんな店に行って、ここの店はこれが安いから、ここではマヨネーズ、ここでは菓子が安いから買うというように。積み重ねが大事」

（50代・水筒を持ち歩く）

「燃料費が上がっているので価格もあがるのだろうと。水筒を持つことが多い、アイスコーヒーや麦茶を作ったり。水筒のほうがコストが低いので」

（30代・ポイント活動）

「いろいろ高いと思うけど、基本ネットでポイントがつくサイトで買っている。結構貯まる。オムツとかまとめて買うので」

（60代・酒を減らす？）「（酒類も値上げで）酒は減らしたくないのが本音だが、考えていかないと」

相次ぐ値上げに、様々な方法で家計をやりくりしているようです。

