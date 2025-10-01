きょうから10月 値上げ3000品目超 みなさんの家計の工夫は？「チラシのチェック」「スーパー巡り」「ポイ活」
きょうから10月。今月は「値上げラッシュ」となっていて、3000品目を超す飲食料品が値上げします。
10月の値上げでは、お茶や炭酸飲料などの500ミリリットルペットボトルが200円台になる商品もあるなど、帝国データバンクによると3024品目が値上げします。
3000品目を超えるのは半年ぶりです。物価高のなか追い打ちをかける値上げラッシュに、みなさんはどのような家計の工夫をしているのでしょうか？街で聞きました。
（80代・チラシを確認）「買おうと思ったものが、（前の価格は）これだけだったのに、というのがいっぱい」「仕方がないと思うけど」「チラシをみていつもより安いと思うのを買うようにしている」
（30代・数店舗をまわる）「結構高いのでいろんな店に行って、ここの店はこれが安いから、ここではマヨネーズ、ここでは菓子が安いから買うというように。積み重ねが大事」
（50代・水筒を持ち歩く）「燃料費が上がっているので価格もあがるのだろうと。水筒を持つことが多い、アイスコーヒーや麦茶を作ったり。水筒のほうがコストが低いので」
（30代・ポイント活動）「いろいろ高いと思うけど、基本ネットでポイントがつくサイトで買っている。結構貯まる。オムツとかまとめて買うので」
（60代・酒を減らす？）「（酒類も値上げで）酒は減らしたくないのが本音だが、考えていかないと」
相次ぐ値上げに、様々な方法で家計をやりくりしているようです。
・・ ・