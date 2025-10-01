ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢É×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´î¤Ó¡¡»º¸å¤ÎÂÎ½Å¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤·¤í¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬10·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤ËÈ¼¤¤¡¢É×¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤ÁÐ»Ò¤È¾Ð´é¤Ç¡ÄÃæÀîæÆ»Ò¡¢É×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´î¤Ó
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¤ï¤¢¤¤¡ªÉ×¤«¤é¡¡ÁÐ»Ò¤òÌµ»ö½Ð»º¤·¤¿¤ªÎé¤Ë¡ª¤È¤ª²Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤ÎÌ¾Á°¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ö¡¼¥±¡£Æþ±¡·Ê¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹´ò¤·¤¤¤Ê¤¢¡£¤³¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤é³¨Æüµ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤
5¥¥í°Ê¾å¤¢¤ëÁÐ»Ò¤ò»º¤ß¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢3¥¥í¤·¤«¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡ª¡ªÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¤â¤¦¤É¤¦¤·¤í¤È¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢SNS¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤Î¤¦9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
