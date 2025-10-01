お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史が９月２８日、テレビ朝日系「有吉クイズ」で、「トラウマ」だったという高校の野球部時代のミスについて、グループＬＩＮＥで謝罪。号泣する展開となった。

この日は「動いていないＬＩＮＥグループ既読Ｑ」を放送。佐々木は動いていないＬＩＮＥグループとして、高校の野球部のグループＬＩＮＥを上げた。

佐々木は宮城県の古川学園高の野球部でキャプテン。３年の宮城県秋季大会では仙台育英に勝利するなど甲子園も目指せる戦力だったが、その後の東北大会の準々決勝で、佐々木のスリーバント失敗で延長十二回、惜敗したという。

霜降り明星せいやは、「まだ（ショックは）残ってる？」と聞くと、佐々木は「未だにトラウマ」だとコメント。そしてグループＬＩＮＥに意を決して最後の試合の敗因を聞いた。

なかなか既読がつかなかったが、１人、既読がつくとＬＩＮＥが動き始め「主力がほぼインフルだった気がする」というコメントが。すると別の仲間から「俺の暴投、、、」というコメントが入り、そこで佐々木が突然泣き出した。

驚く有吉。せいやもびっくりし「泣いてるやんけ！お前。どうしたん？」と立ち上がるも佐々木の涙は止まらず。その後も「だいすけのエラー」などの言葉が届き、せいやは「誰もお前のこと責めてない」と声をかけ、佐々木はまたも涙、涙。

佐々木の代理としてヒコロヒーが「俺のスリーバント」とメッセージを送ると、他の部員からは「そんなんあったっけ？」。これで佐々木の涙腺は完全崩壊、司会の野村真季アナも思わずもらい泣きだ。

最後に「あの時謝れなかったけど、俺のせいだ。ごめんな」とメッセージを送り大団円。番組では珍しく、スタジオは感動に包まれていた。