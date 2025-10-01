À¼Í¥¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸¡¢ÆñÉÂALS¸øÉ½¤«¤é6Ç¯¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤Î¿Ê¹Ô¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
NHK E¥Æ¥ì¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸¡Ê64¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ALSØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é6Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤Ï¡ÖALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò¸øÉ½¤·¤Æ6Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ALS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥é¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ø°Õ¼±¤ä´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Þ¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤Ç¤¹¡ÄÌ¤¤À¤Ë¼£ÎÅË¡¤Ï³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¶¯¤¯¤Ã¤Æ¡¡¤³¤ì¤À¤±°åÎÅ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼£ÎÅË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤È¯É½¤¬¾¯¤Ê¤¯6Ç¯´Ö¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡ËØí´µ¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¦ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤ÇALS¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡Øí´µ¼Ô¤Î¿ô¤À¤±¾ÉÎã¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¡¿ô¾¯¤Ê¤¤¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤à¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë»ö¤òÂÐ¾ÉÎÅË¡¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«¿È¤â¼«ÂðÎÅË¡¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤·¡¢ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤À¡Ø°Õ¼±¤ä´¶³Ð¤¢¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡Ä»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î¿Ê¹Ô¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤«¤«¤ê¤¬°¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òµ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ºÊ¤È¼þ°Ï¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤Î»ö¤òÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤ä²»Éä¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£