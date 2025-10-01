PK失敗の悔しさも、仲間の活躍に歓喜爆発…高岡伶颯「あのPKが成長できた1本と、今後言えるようになっていきたい」
[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]
自ら獲得したPKを志願して蹴った。だが、無情にもそのキックは止められた。U-20日本代表FW高岡伶颯(バランシエンヌ)は「あのPKが成長できる一本と、今後言えるようになっていきたい」と思いを口にした。
前半31分、試合が大きく動いた。右サイドのMF佐藤龍之介からクロスが入ると、反応した高岡はDFマティアス・ペレスに背中を押されて倒れ込む。日本はPKを獲得し、千載一遇のチャンスを得た。
これまでPKのキッカーを務めてきたのはDF市原吏音だった。しかし、高岡は自らPKを蹴ることを志願し、市原からボールを受け取った。「いろんな歓声があるなかで、本当に最高だなと気持ちよく蹴った」。だがプレッシャーこそ感じていなかったが、高岡のシュートは相手GKの好セーブに阻まれた。
チャンスを取り返すべく、高岡はがむしゃらにボールを追いかけた。すると前半終了間際、プレーが止まったときに船越優蔵監督から声をかけられた。「外したことよりも感情が判断を越えてはいけない。次も絶対にチャンスが来るから」(船越監督)。その言葉を耳にした高岡はハーフタイムで頭を整理した。
「PK外してボワーっとしている選手は日本中にどれだけでもいる。日本を背負っている以上は、自分のメンタリティの強さや切り替えの速さで、そこ(PK失敗)に集中せずに、今できることをという感じで。周りからも色んな声も頂いたけど、でもやっぱり結局やるのは自分。しっかり気持ちを整理して後半に入った」(高岡)
日本は後半6分に再びPKを獲得した。高岡は2度目のPKも志願したというが、今度のキッカーは市原。冷静にシュートを決めたキャプテンのもとに駆け寄り、高岡は誰よりも喜びを爆発させた。
勝利の喜びを素直に噛みしめつつ、試合後には「今日この記事が出るんですよね……PK外したって」と悔しさも露わ。「次の機会で絶対に自分で決める。どんな形でも、PKでもなんでも、どういう状況でも絶対に自分が決めて、グループリーグ全勝したい」。悔しさを糧に、次戦に意欲を燃やしていた。
(取材・文 石川祐介)
