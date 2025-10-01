HONEST BOYZ®︎、2ndアルバム『HONEST AVENUE』リリース決定
EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTO 、DOBERMAN INFINITY の SWAYによるヒップホップユニットHONEST BOYZ®︎が、2ndアルバム『HONEST AVENUE』を2026年1月23日(金)にリリースすることが発表された。
昨年リリースされた1stアルバム『HBZ』では、HONEST BOYZ®︎楽曲はもちろん、さまざまなアーティストとのコラボレーションを果たし大きな注目を集めたが、今作でも豪華な客演陣がアルバムに集結。
多方面で反響を呼んだ 「ズクダンズンブングン feat. はんにゃ.金田」 をはじめ、今年リリースの「Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空 & 山本光汰 from KID PHENOMENON」、「First Step feat. Ashley」のほか、新曲を含む全8曲を収録予定。
さらに2026年2月4日(水)にはアナログレコードの発売が決定。現在制作中のジャケットデザインや、新曲の詳細なども、順次解禁予定。
◼︎リリース情報
2nd Album『HONEST AVENUE』
2026年1月23日(金)Digital Release
収録曲 後日解禁
「HONEST AVENUE」アナログレコード
2026年2月4日(水)Release
[商品情報]
12インチ アナログレコード
品番：XNLD-10295
価格：\6,930 (税込)
取り扱いSHOP：mu-mo SHOP / LDH OFFICIAL SHOP
【ご予約はこちら】
https://ldh.lnk.to/HONESTAVENUE-pkg
◆HONEST BOYZ®︎ オフィシャルサイト