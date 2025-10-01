syudou ¡ß ¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¢¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥½¥ó¥°¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×MV¸ø³«
syudou¤È¿ÜÅÄ·ÊÆä¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÎÆó¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥½¥ó¥°¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬³Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢MV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥í¥»¥«5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¶¦ºî¤·¤¿¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤âÆÈ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¡¢¸Ä¡¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢MV¤Ï¡Ö¥«¥²¥í¥¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎMV¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡È¤·¤Å¡É¤¬Ã´Åö¡£³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤¬¡¢±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¾º²Ú¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤äÊÉ»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È / ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
syudou¤Ï¸½ºß¡ãsyudou Live Tour 2025¡Ö±¿ÈÝÅ·Éê¡×¡ä¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ï¿ÜÅÄ·ÊÆä¤È¤·¤ÆÍèÇ¯3·î¤Ë¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 ¡ÈGLIMMER¡É¡ä¤ò³«ºÅ¡£
syudou ¡ß ¥Ð¥ë¡¼¥ó¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×
ÇÛ¿®Ãæ / A-Sketch Inc.
https://a-sketch-inc.lnk.to/pentatonic
¡¦¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾ÝÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×MV´Ì¥Ð¥Ã¥¸A (ÃêÁª15Ì¾ÍÍ)
¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾ÝÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§iTunes¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¡¢¥É¥ï¥ó¥´¥¸¥§¥¤¥Ô¡¼
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×MV´Ì¥Ð¥Ã¥¸B(ÃêÁª15Ì¾ÍÍ)¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×MVÊÉ»æ(±þÊç¼ÔÁ´°÷)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://syudou.com/news/pentatonic_cp/
¡ãsyudou Live Tour 2025¡Ö±¿ÈÝÅ·Éê¡×¡ä
9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡§Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡ö½ªÎ»
9·î28Æü(Æü)¡§Åìµþ¡¦¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¡ö½ªÎ»
10·î12Æü(Æü)¡§Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
10·î25Æü(ÅÚ)¡§ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
11·î8Æü(ÅÚ)¡§°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE¡öSOLD OUT
OPEN 17:00 / START 18:00
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/syudou-c/
¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/syudou/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/syudou/
¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 ¡ÈGLIMMER¡É¡ä
2026Ç¯3·î15Æü(Æü)¡¡Âçºå¡§NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î29Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡§Kanadevia Hall
OPEN 17:00 / START 18:00
