松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』スペシャルメイキングムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松村北斗（SixTONES）主演映画『秒速5センチメートル』のスペシャルメイキングムービーが公開された。

■主演の松村北斗らのメッセージも収録

新海誠監督の原作アニメーション『秒速5センチメートル』と、奥山由之監督の実写映画『秒速5センチメートル』が交互に映し出されるところから始まる、スペシャルメイキングムービー。その画はまさに、原作アニメーションの世界観をそのままに、まるでキャラクターたちがリアルに息づいているよう。

山崎まさよしの劇中歌「One more time, One more chance ～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster～」に乗せて流れるメイキング映像では、岩舟駅で再会する幼少期の貴樹（上田悠斗）と明里（白山乃愛）の名シーンや、自然豊かな種子島での貴樹（青木柚）と花苗（森七菜）の撮影の様子などを、ふんだんに公開。

原作の新海誠は「まさか、自分の原作で泣くなんて思わなかったんですよね。本当にこの人たちに形にしてもらえて、幸せな映画になったなと思いました」と、実写版への想いを述べた。

そして映像の後半には、米津玄師の主題歌「1991」に乗せて、社会人になった貴樹（松村北斗）のオフィスや、明里（高畑充希）の電車でのシーン、さらに美鳥（宮崎あおい / 「崎は、たつさきが正式表記）と貴樹、美鳥と明里などの実写版オリジナルシーンのメイキングも解禁。

美しい自然をとらえた撮影の裏側や、豪華俳優陣の撮影の合間、役に向き合う姿や、撮影に成功した瞬間の姿などが見られる貴重な映像になっている。

奧山由之監督は本作を「幼少期の純真さとか、青春の高潔さとか、大人になることの惑いとか、そういうものがひとつになっている作品」、ヒロインを演じた高畑充希は「ファンの方も『秒速』の存在を知らなかった方も、いろいろ自分に重ね合わせて感じられる作品になっている」と語る。

映像の最後には、主演の松村北斗の「大きな画面で観てよかったなと思うようなシーンや、ハッとするような風景、聞いてほしい音、曲、声がたくさん詰まっているような作品になっています。ぜひお時間を見つけて劇場で観ていただきたい作品です」というメッセージも収められている。

映画『秒速5センチメートル』は、10月10日公開。

映画情報

『秒速5センチメートル』

10月10日（金）公開

原作：新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』

監督：奥山由之

脚本：鈴木史子

音楽：江崎文武（「崎」は、たつさきが正式表記）

主題歌：米津玄師「1991」

劇中歌：山崎まさよし「One more time, One more chance ～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster～」

出演：松村北斗 高畑充希

森七菜 青木柚 木竜麻生 上田悠斗 白山乃愛

岡部たかし 中田青渚 田村健太郎 戸塚純貴 蓮見翔

又吉直樹 堀内敬子 佐藤緋美 白本彩奈

宮崎あおい 吉岡秀隆

制作プロダクション：Spoon.

配給：東宝

(C)2025「秒速5センチメートル」製作委員会

