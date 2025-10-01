秋山黄色の新曲「Quest」が10月5日(日)に配信リリースされることが決定。また、シングルCDも11月12日(水)に発売されることが発表された。

「Quest」は10月4日(土)より放送のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌として秋山黄色が書き下ろした楽曲。“何かに挑戦するときの苦難と、それを受け入れる時に見つける事ができる自分らしさ”を歌った今作は、作品内で描かれる主人公のその仲間たちの新たな旅立ちを表すような、疾走感溢れる秋山黄色らしいロックソングとなっている。

▲「Quest」配信ジャケット

▲シングル「Quest」期間生産限定盤ジャケット ©アルト・講談社／補助魔法プロジェクト

本日公開された配信ジャケットのアートワークには、“あらゆる困難を履きつぶしたブーツ”をテーマにしたイラストが採用された。期間生産限定盤のアニメジャケットには、本楽曲の為だけに描き下ろされた、勢いよく困難に挑もうとする主人公であるアレクが描かれている。

カップリングには新曲「ブランコ」、そして自身で作詞、作曲、編曲、プロデュースを手掛ける東京のシンガー・トラックメイカーで、エレクトロ、ロック、ヒップホップなどを独自のスタイルに昇華した”laptop pop”を制作する水槽が手掛けた「Quest(水槽 Remix)」が収録される。

◆ ◆ ◆

■水槽 コメント

オリジナルの「Quest」は、恐ろしく密度が高く、工夫と展開に富み、歌詞には大量のメッセージが込められていて重量感がものすごく、Remixにあたっては方向性からかなり悩んだのですが、水槽らしくロック×エレクトロに仕上げよう！と決めて、元々入っていたギターはほぼ全部使わせてもらいました。オリジナルの疾走感を損なわないように気をつけつつ、コーラスとハモリを水槽の声で入れさせてもらったので、Remixというよりもむしろ、新解釈のイメージで聴いていただければ幸いです！

◆ ◆ ◆

秋山黄色は今週末より、全国9ヶ所を巡る＜LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」＞を開催する。

■ニューシングル「Quest」 ©アルト・講談社／補助魔法プロジェクト 2025年11月12日(水)発売

予約：https://erj.lnk.to/K61Sqt ■期間生産限定盤(CD+Blu-ray)のみ

価格：￥2,500(tax in)

品番：ESCL-6135~6

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』描き下ろしイラストジャケット ≪CD収録曲≫

M1:「Quest」

M2:「ブランコ」

M3:「Quest(水槽 Remix)」

M4:「Quest Instrumental」 ≪Blu-ray収録内容≫

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』ノンクレジットオープニング映像 ▽シングル『Quest』購入特典

【対象店舗/特典内容】

■秋山黄色 応援店 ・・・ 秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeA

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ 秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeB

■HMV（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）・・・ 秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeC

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルピック

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルスマホサイズブロマイド ※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

■TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』 ©アルト・講談社／補助魔法プロジェクト ◆イントロダクション

突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす--

王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。

弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。

そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。

「キミの力が必要なんだ！」

伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける--

始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。

終わりなき日々(ルビ：ラスティングピリオド)を！ ◆放送情報

・テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：10月4日（土）より毎週土曜よる11時30分〜

・BS朝日：10月5日（日）より毎週日曜深夜1時〜

・AT-X：10月5日（日）より毎週日曜よる10時〜 ◆配信情報

ABEMA：10月4日（土）より毎週土曜深夜0時〜

U-NEXT：10月4日（土）より毎週土曜深夜0時〜

アニメ放題：10月4日（土）より毎週土曜深夜0時〜

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ◆スタッフ

原作：アルト「味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す」（講談社Kラノベブックス刊）

キャラクター原案：夕薙

コミカライズ：門司 雪（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：高橋 賢

助監督：平田政宗（レアトリック）

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン/総作画監督：佐藤陽子

サブキャラクターデザイン/総作画監督：林 信秀

モンスターデザイン：久我嘉輝 / レコメンデーション

モンスター作監：かわらじまコウ

プロップ武器 / 小物デザイン：氏家嘉宏 / 関根柚月

美術監督：緒続 学

美術背景：草薙

美術ボード：金井眞悟

色彩設計：勝田綾太 / 山本真希

3D監督：秋元 央（T2studio）

撮影監督：浅川茂輝（レアトリック）

音楽：ディオスタ / ハイスピードボーイ

音響監督：阿部信行

音響制作：オンリード

アニメーション制作：月虹

オープニング主題歌：「Quest」秋山黄色

エンディング主題歌：「欠片」aruma ◆キャスト

アレク・ユグレット：梅田修一朗

ヨルハ・アイゼンツ：久保ユリカ

クラシア・アンネローゼ：田澤茉純

オーネスト・レイン：水中雅章

エルダス・ミヘイラ：緑川光

レグルス・ガルダナ：阿部敦

ほか ・公式サイト：https://hojomaho.com/

・X（旧Twitter）アカウント：＠hojomaho（https://twitter.com/hojomaho）

・著作権表記：©アルト・講談社／補助魔法プロジェクト ◆原作情報

出版社：講談社

作者：アルト

既刊：1〜5巻（講談社Ｋラノベブックス刊）

▼試し読み

https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000351392

■＜秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」＞ 2025年10月5日（日）金沢EIGHT HALL

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 FOB金沢 076-232-2424(平日11:00〜17:00) 2025年10月11日（土）仙台Rensa

開場/開演17:15/18:00

問い合わせ先 GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info(全日12:00〜18:00) 2025年10月13日（月・祝）札幌PENNY LANE 24

開場/開演16:15/17:00

問い合わせ先 ウエス011-614-9999 https://wess.jp 2025年10月25日（土）高松MONSTER

開場/開演16:15/17:00

問い合わせ先 DUKE高松 087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2025年11月2日（日）広島クラブクアトロ

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 YUMEBANCHI(広島)082-249-3571(平日12:00〜17:00) 2025年11月3日（月・祝）福岡DRUM LOGOS

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 キョードー西日本 0570-09-2424(11:00〜15:00 ※日・祝日休業) 2025年11月24日（月・祝）名古屋ダイアモンドホール

開場/開演 16:00/17:00

問い合わせ先 サンデーフォークプロモーション052-320-9100(全日12:00〜18:00) 2025年11月30日（日）GORILLA HALL OSAKA

開場/開演 16:00/17:00

問い合わせ先 キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00 ※日・祝日休業) 2025年12月13日（土）恵比寿LIQUIDROOM

開場/開演 17:00/18:00

問い合わせ先 HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(平日12:00〜18:00) ▽券種 / チケット料金

スタンディング（整理番号付）：\5,800（税込 / ドリンク代別）

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可能

※電子チケット / 紙チケット 併用、発券開始公演日3日前から ◆チケット情報

一般発売(先着)

【発売中】

イープラス：https://eplus.jp/akiyamakiro25/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/akiyamakiro25/

ローソンチケット：https://l-tike.com/akiyamakiro25/

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第、販売を終了いたしますので予めご了承ください。 ▽注意事項

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止。

※営利目的の転売禁止。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しは出来ません。

※出演者へのプレゼントや個人名義でのお花(ロビー花)のお預かりは辞退させて頂きます。

※入り待ち・出待ちはお控え下さい(会場・空港・駅・ホテル等)。

公演終了後、会場を出られた方は付近に溜まらずに解散をお願い致します。

出演者とお客様の安全を守るため、ご理解とご協力を承りますようお願い致します。