BabyKingdomが10月8日にリリースする両A面シングル「ALPHA来夜/ヒラケゴマ」から、「ALPHA来夜」 のMVを公開した。

今回 BabyKingdomが提示する新しいアトラクション（新曲）は、アラジンで有名な「千夜一夜物語（アラビアンナイト）」がテーマ。「千夜一夜物後」の世界観をエスニックなリズム、演劇的な曲構成とドラマチックなバンドサウンドで描き出し、魔法と冒険、運命の恋、裏切りといった一筋縄ではいかないファンタジーを BabyKingdomらしくエンタテインメントとして表現。中毒性もある一曲に仕上がっている。

一方の「ヒラケゴマ」は、べびきんのキャッチーな魅力全快かつハチャメチャさも痛快な楽曲で、ライブで一緒におまじないを唱えて盛り上がること間違いなしのアトラクションとなっている。

「ALPHA来夜/ヒラケゴマ」

2025年10月8日リリース

「ALPHA来夜」先行配信：https://orcd.co/alphalaiya 【初回限定盤 A type】 CD+DVD 品番:AMFD-1029 価格:\1,980(税込)

［CD］

1.ALPHA来夜

2.ヒラケゴマ

［DVD］

「ALPHA来夜」 MV&メイキング 【通常盤 B type】 CD 品番:AMFD-1030 価格:\1,650(税込)

［CD］

1.ALPHA来夜

2.ヒラケゴマ

3.クリティカルナンバー

4.ALPHA来夜(inst)

5.ヒラケゴマ(inst)

6.クリティカルナンバー(inst) A/Bタイプ共通 封入特典： ※初回プレスのみトレカ1枚ランダム封入(全8種の内)

「ALPHA来夜/ヒラケゴマ」 発売記念インストアイベント

2025年10月8日(水)

HMV&BOOKS SHIBUYA 5F

BabyKingdomプロデュース 【発売日記念特番インスト!】 2025年10月12日(日)

littleHEARTS.大阪店

もにょプロデュース 【ハロウィン直前ヴァンパイアインスト】 2025年10月19日(日)

タワーレコード池袋店

虎丸プロデュース 【虎丸バースデー前夜祭!!!】 2025年11月2日(日)

音楽処

BabyKingdomプロデュース 【べびきん満喫!北海道満喫!】 2025年11月8日(土)

Joshin日本橋店 7階イベントホール

BabyKingdomプロデュース 【BabyKingdomフリーライブ】 2025年11月13日(木)

ミュージックプラザ・インドウ

BabyKingdomプロデュース 【ツアー中盤戦!作戦会議】 2025年11月22日(土)

名古屋fivestars

志記プロデュース 【勝負しようぜ!ゲーム内容未定】 2025年12月6日(土)

HMV仙台EBeanS

虎丸プロデュース 【もしも日帰りで仙台行くなら…?冬のデートコーデ】 2025年12月24日(水)

littleHEARTS.東京店

BabyKingdomプロデュース 【べびきんクリスマスイブ会】

＜winter oneman tour 『Arabian Dream』＞

10月11日(土) KYOTO MUSE

10月26日(日) 新横浜 NEW SIDE BEACH!!

11月1日(土) 札幌Crazy Monkey

11月2日(日) 札幌Crazy Monkey

11月9日(日) 神戸 太陽と虎

11月12日(水) INSA FUKUOKA

11月15日(土) 岡山image

11月16日(日)加古川 gratz

11月23日(日) 名古屋ell.FITS ALL

11月24日(月祝) 静岡 Sunash

11月29日(土) OSAKA MUSE

12月07日(日) 仙台 ROCKATERIA

12月12日(金) 西川口 Hearts

12月13日(土) 柏 PALOOZA

Tour Final

12月18日(木)Veats Shibuya