人気バラエティ番組『激レアさんを連れてきた。』（テレビ朝日系）が9月いっぱいで終了し、新たに堂本光一と加藤シゲアキによる『光一＆シゲのSHOWマン!!』がスタートする。

番組終了の背景について、『文春オンライン』は9月30日、2026年春にテレビ朝日が有明に開業する複合型エンターテインメント施設『東京ドリームパーク』の存在を指摘。同劇場に旧ジャニーズ事務所の流れを汲むSTARTO ENTERTAINMENTのタレントを多く出演させるねらいがあり、実質的な“宣伝”番組が始まったと報じている。

「『激レアさん』は2016年10月にスタート。激レアな体験をした人物をゲストに迎え、オードリーの若林正恭さんとテレビ朝日アナウンサーの弘中綾香さんが進行を務めるもの。ゲストは一般人の“素人さん”がほとんどですが、若林さんが彼らを絶妙な塩梅でイジるユルい空気感が人気の番組でした」（放送作家）

番組ファンも多かっただけに、X上では新番組への不満の声も並ぶ。

《後番組が絶望的につまらなさそうでテレ朝アホなん？てなってる…》

《視聴率いいのに終わるってアホか！後の番組元ジャニタレの堂本と加藤って低視聴率ですぐに終わるに違いない》

《激レアさんの後番組は、絶対に見ない。ジャニーズの宣伝番組なんて見ない》

今回の改編は“バラエティ王国”としてのテレビ朝日の勢いに影を落とす懸念もある。

「テレビ朝日といえば、現在は日本テレビとトップ視聴率を激しく競り合う局。もちろんテレビ全体の視聴率が下がっている事情はあるにせよ、その中でも人気の局です」（前出・放送作家）

テレ朝が躍進した背景には『もしものシミュレーションバラエティー お試しかっ!』『Qさま!』『ロンドンハーツ』など人気バラエティ番組の台頭があった。

「やはりテレビ朝日の最大の売りはバラエティ番組にあります。もしも本当に『光一＆シゲのSHOWマン!!』が“宣伝番組”になってしまうのであれば、視聴者はそっぽを向いてしまうでしょう。バラエティにおいて何より大切なのは、コンテンツの面白さです。会社の事情でその中身を捻じ曲げてしまっては、視聴者にも見透かされてしまうでしょう。

もちろん、宣伝と面白さを兼ね備えたものすごい番組になる可能性もありますが、そのためにはレベルの違う企画力が必要になるはず。どこまで準備が出来ているのか気になりますね」（前出・放送作家）

男性アイドルのファンしか見ないような番組にはなってほしくないが……。