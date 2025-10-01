本日の【上場来高値更新】 インフロニア、ＥＲＩＨＤなど9銘柄 本日の【上場来高値更新】 インフロニア、ＥＲＩＨＤなど9銘柄



本日の日経平均株価は、機関投資家などのリバランス売りが優勢となり、前日比381円安の4万4550円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、新規子会社化効果で業績・配当予想を上方修正したインフロニア・ホールディングス <5076> [東証Ｐ]、6～8月期営業益は6.5倍で自社株買いも発表したＥＲＩホールディングス <6083> [東証Ｓ]など。そのほか、ウィル <3241> [東証Ｓ]は3日連続で高値を更新した。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業

<3241> ウィル 東Ｓ 不動産業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4323> 日シス技術 東Ｐ 情報・通信業

<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業



<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業

<6083> ＥＲＩＨＤ 東Ｓ サービス業

<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器

<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ その他金融業



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



株探ニュース

