　本日の日経平均株価は、機関投資家などのリバランス売りが優勢となり、前日比381円安の4万4550円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、新規子会社化効果で業績・配当予想を上方修正したインフロニア・ホールディングス <5076> [東証Ｐ]、6～8月期営業益は6.5倍で自社株買いも発表したＥＲＩホールディングス <6083> [東証Ｓ]など。そのほか、ウィル <3241> [東証Ｓ]は3日連続で高値を更新した。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<3241> ウィル　　　　東Ｓ　不動産業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4323> 日シス技術　　東Ｐ　情報・通信業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業

<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<6083> ＥＲＩＨＤ　　東Ｓ　サービス業
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ　東Ｇ　その他金融業

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

株探ニュース