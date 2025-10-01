BRAHMANの新作写真集『天命』『知命』が二冊同時発売されることが決定した。

2025年に結成30周年を迎えるBRAHMAN。アニバーサリーイヤーを目前に控えた2024年の活動を記録した写真集が『天命』と『知命』だ。

タイトルは“五十にして天命を知る”という言葉に由来したもので、50歳という大きな節目を迎えたメンバーの今を、長年彼らを撮り続けてきた写真家・三吉ツカサが克明に写し出した貴重なドキュメントだ。

▲写真集『天命』より

『天命』は30周年の節目へ向かう序章となった2024年の一年間、バンドが精力的に行ったライブやフェスの記録をメインに構成したもの。各地で繰り広げられたパフォーマンスの数々が収められた。さらに、ステージ上では見られないオフショットとして、移動中のリラックスした瞬間や、メンバーが50歳を迎えた際のサプライズパーティーの様子など、壮絶なライブの裏にある4人の素顔を垣間見ることが可能だ。

『知命』の核となるのは、2024年11月4日に横浜BUNTAIで開催された、全6枚のオリジナルアルバムの楽曲をすべて演奏するという前代未聞のワンマンライブ＜六梵全書 Six full albums of all songs＞。同公演は、予定されていた72曲を上回る全75曲の演奏をもって幕を閉じた。その4時間にもおよぶ極限のパフォーマンスから、最後に浮かべた笑顔まで、余すことなく収められた。＜六梵全書＞を追体験することが可能だ。

▲写真集『知命』より

受注期間は10月1日20時より10月8日24時まで。それぞれ52ページにわたる写真集となる。

■BRAHMAN写真集『天命』Series 52 Shots volume 37

受注期間：2025年10月1日20時〜2025年10月8日24時

価格：2,900円(税別)

A4サイズ/52ページ/カラー

撮影：三吉ツカサ

■BRAHMAN写真集『知命』Series 52 Shots volume 38

受注期間：2025年10月1日20時〜2025年10月8日24時

価格：2,900円(税別)

A4サイズ/52ページ/カラー

撮影：三吉ツカサ

■＜尽未来祭2025＞

11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

open10:30 / start12:00

【出演者】

▶DAY1 (11/22)

BRAHMAN / BACK DROP BOMB / THA BLUE HERB / EGO-WRAPPIN’ / 黒夢 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / MONGOL800 / RHYMESTER / Riddim Saunter / SCAFULL KING / …secret

▶DAY2 (11/23)

BRAHMAN / ACIDMAN / The Birthday (クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ) / G-FREAK FACTORY / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / マキシマム ザ ホルモン / ORANGE RANGE / SiM / 10-FEET

▶DAY3 (11/24)

BRAHMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BUCK∞TICK / DIR EN GREY / Dragon Ash / ELLEGARDEN / GEZAN / LUNA SEA / SUPER BEAVER / 04 Limited Sazabys ▼チケット

・3日通し券スタンディング \29,700(税込)

・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込)

※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア / スタンディングエリアの利用可能

・各日1日券 \13,330(税込)

●一般発売：7月5日(土)10:00〜

・イープラス(国内専用) https://eplus.jp/jinmiraisai/

・eplus (Overseas) https://eplus.tickets/jinmiraisai/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/brahman-25/

・ローソンチケット https://l-tike.com/brahman/

■＜BRAHMAN tour viraha 2026＞

1月13日 千葉 LOOK

1月15日 茨城 水戸LIGHT HOUSE

1月18日 埼玉 越谷 EASYGOINGS

1月27日 三重 四日市CLUB ROOTS

1月29日 徳島 club GRINDHOUSE

1月31日 高知 X-pt.

2月06日 長崎 DRUM Be-7

2月08日 佐賀 GEILS

2月10日 宮崎 LAZARUS

2月12日 大分 DRUM Be-0

2月15日 富山 MAIRO

2月17日 長野 JUNK BOX

2月26日 鳥取 米子laughs

2月28日 山口 周南RISING HALL

3月13日 福井 CHOP

3月15日 奈良 EVANS CASTLE HALL

3月17日 和歌山 CLUB GATE

3月22日 愛知 名古屋ReNY limited

3月24日 大阪 GORILLA HALL

3月26日 滋賀 U☆STONE

4月03日 群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター

4月07日 岐阜 Yanagase ants

4月14日 秋田 Club SWINDLE

4月16日 山形 ミュージック昭和セッション

4月18日 岩手 KLUB COUNTER ACTION宮古

5月08日 岩手 KESEN ROCK FREAKS大船渡

5月10日 宮城 石巻BLUE RESISTANCE

※ゲストあり

