【しまむらのブラウン】が大人にドンピシャ！ パトでGETしたい♡「高見えアイテム」

秋の訪れとともに取り入れたくなるのが、こっくりとしたブラウン。コーデに取り入れやすく、大人の魅力を引き立ててくれそうなカラーです。そんなブラウンのアイテムが【しまむら】から続々登場。今回は、大人女性におすすめの高見えベストとスカートをご紹介します。

シャギーニットが大人かわいいベスト

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

気軽に秋らしさを取り入れられそうな、フワフワとした生地感が高見えするニットベスト 。長めの丈で、腰まわりをカバーしてくれるのもうれしいポイント。ノースリーブのインナーと透け感のあるスカートを合わせたコーデは、暑さが残る季節の変わり目にぴったり。

インナーや小物を変えてさまざまな着こなしに

チュニック丈のベストはシンプルなデザインなので、インナーを変えたり小物をプラスしたり着こなしのアレンジも楽しめそう。スカーフをプラスすれば一気にトレンド感UP。ベージュのパンツと合わせれば、大人女性の柔らかな雰囲気を演出できます。

スタイルアップも期待できるきれいめスカート

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

「ウエスト部分が太めで お腹もしっかりカバー」「ストンと落ちる綺麗なIラインシルエットで細見え」と@__koko.oさんが推すナロースカート。ウエストのウェーブデザインやくるみボタンがポイントで、トップスはインしてすっきりと着こなすのがおすすめです。

秋のふんわりコーデ

ウエストウェーブデザインのナロースカートは、トップス次第で今からロングシーズン活躍しそう。すっきりとしたシルエットなので、ゆったりめのトップスとも好相性。胸元にリボンのあるセーターに合わせれば、女性らしさを感じるコーデに。

writer：M.yabu