¡¡£Ê£±¤ÎµþÅÔ¤Ï£±Æü¡¢µþÅÔ¡¦¾ëÍÛ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌó£±»þ´ÖÈ¾Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££¹·î£²£¸Æü¤Î£ÃÂçºåÀï¡Ê£²¡»£±¡¢¥è¥É¥³¥¦¡Ë¤Ç±¦É¨¤òÉé½ý¤·¤¿£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î¼£ÌþÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£º£µ¨£±£¶ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡Öð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¤·¤¿¤È¤«¡¢È¾·îÈÄ¤òÂ»½ý¤·¤¿¤È¤«¤¤¤¦Âç¤¤¤¤±¤¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Î¥Ã¦Ãæ¤Î£Æ£×¥Þ¥ë¥³¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡£¡Ö¥Þ¥ë¥³¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï¿Í¤¬½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¤Ö¤ì¤º¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£º£ÅÙ¤Î»î¹ç¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Èà¤é¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·ëÂ«ÎÏ¤Ç¼¡Àá¤â¾¡Íø¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡£´Æü¤ÎÀîºêÀï¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤ÎÆÀÅÀÁí¿ô¤Ï¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÀîºê¤¬£±°Ì¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ç¡¢µþÅÔ¤¬£²°Ì¡Ê£µ£¶¡Ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð·â¤Á¹ç¤¤¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë´é¹ç¤ï¤»¤À¤¬¡¢¡Ö£³ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤â£´ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤ÎÎ®µ·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÆÀÅÀ¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£Ï¢¾¡¤Ç¡¢¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡£