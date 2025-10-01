今【ハニーズ】で売れている！ キレイ見え100点♡「人気ワンピ」

1枚でキレイ見えを狙えて、手に取りやすい価格のワンピースが欲しいけれど、どれがいいか分からない……。それなら【ハニーズ】の人気ランキング上位のワンピースをチェックしてみては？ フリルネックやボウタイなど女性らしいデザインを採用したワンピは、人気なのも納得の可愛さ。大人も着こなしやすい上品さが備わっていて、秋のお出かけで選びたい一着になりそうです。

顔まわりに華やぎを添えるフリルネックワンピ

【ハニーズ】「フリルネックワンピース」\4,480（税込）

襟元のフリルやキャンディスリーブなど、フェミニンな要素が詰まったワンピース。ひらりと揺れるフレアシルエットも、コーデに華やぎを与えてくれます。キュッと絞ったウエストがメリハリをプラス。茶色とピンクの花柄、シックな黒の無地もラインナップする全3色展開。カーディガンやジャケットを合わせれば、ロングシーズン活躍してくれます。

上品なボウタイ付きワンピース

【ハニーズ】「ボウタイワンピース」\4,980（税込）

トレンド感のあるボウタイを採用したワンピース。胸元でエレガントに揺れるボウタイが、上品で大人っぽい雰囲気を漂わせます。細プリーツもキレイ見えをサポート。公式サイトによると「さらっと軽やかなジョーゼット素材」を使用しており、着心地も良さそうです。きちんと感のあるジャケットを羽織れば、セレモニーにも使えるかも。

