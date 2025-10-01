モンベル創業50周年！記念アイテムは創業時のロゴや復刻デザインがズラリ！

日本発のアウトドアブランドのモンベルはなんと今年創業50周年のアニバーサリーイヤー。それを記念した秋冬の限定アイテムが続々登場します。

創業当時のロゴをあしらったTシャツやスウェット、復刻デザインのバッグ、アクセサリーなど特別デザインのアイテムが勢揃い。豊富なラインナップの中から最新の機能性素材を利用しつつ発売当初のデザインを再現した復刻モデルをピックアップして紹介します。

▲「50th アワードジャケット」

「50th アワードジャケット」（3万9800円）は1985年の創業10周年に記念モデルとして限定販売されたスタジアムジャンパーの復刻モデル。40年前のレトロな雰囲気を残すデザインとスタイルはそのままに表地にはウールと合成皮革を、裏地には20デニール・バリスティックナイロン・タフタを採用し、優れた軽量性と耐久性の1枚へとアップデートしています。

また、高い保温性と速乾性を備えた独自開発の高機能中綿シリーズ“エクセロフト”を封入。日常使いにも秋冬の低山やアウトドアシーンにも最適です。サイズはXS-XLのユニセックス展開でカラーはネイビーです。

▲「50th ロッシュトレーナー」

1984年にクライミングウエアとして生まれた「50th ロッシュトレーナー」（7900円）も発売当初のデザインを再現。肘と肩に2重に施されたキルティングが印象的です。

ウールセーターの半分の重量で同等以上の暖かさの米国デュポン社オーロンに代わり、新たに保温性の高い薄手のフリース素材クリマプラス100を採用。通気性にも優れているのでドライで快適な着心地をキープします。サイズはXS-XLのユニセックス展開でカラーはブルー、レッド、イエローの3色展開です。

▲「50th モンブランジャケット」

軽くてコンパクトに収納でき、湿気や濡れに強いデュポン社の中空繊維ダクロン・ホロフィルII入りジャケットの先駆けとして広く支持された「50th モンブランジャケット」（2万円）も同じく1987年の発売当初のデザインを再現。創業当時のロゴを配しているのもポイントです。

裏面に撥水加工を施した40デニール・フルダル・ナイロン・タフタを採用し、新たに独自開発の高機能中綿エクセロフトを封入しています。サイズはXS-XLのユニセックス展開でカラーはブルー、レッド、タンの3色展開です。

▲「50th WIC.ロングスリーブT Mマーク」

このほかにも創業当時のロゴデザインを前面にあしらったTシャツやニット帽、キャップ、バッグ、ボトル、ぬいぐるみなどのアイテムも販売中。

▲「50th ロゴワッチキャップ」※11月下旬入荷予定

モンベルの歴史を感じる限定アイテムはモンベルファンならずとも注目度大です。

