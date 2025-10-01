º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢½©¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡Ù¤ÇÇËÅ·¹Ó¤ÊÍ¶²ýÈÈ¤Ë¡ª¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÃíÌÜ
10·î8Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¡£±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì±Êü¥¡¼¶ÉGPÂÓ¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Çº´Ìî¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
º´Ìî¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2024Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»µå»ù¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸å¤Ë¶¶ËÜ´ÄÆà±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊÆÅÄ·ë¤È·ëº§¤¹¤ë»Í¥ÄÌÚæÆÌéÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»³¸ýÌÄ³¤¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¡È¤³¤¸¤é¤»ÃË»Ò¡É¤ÎÆá¿ÜÅÄÍ¥ÌïÌò¤òÌ³¤á¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂç³èÌö¤Îº´Ìî¤¬¤³¤Î½©¤Ë¼ç±é¤Î1¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¤¬Á°²Ê¥â¥Î¤ÎÀÄÇ¯¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÆ¨Ë´·à¤Ø¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£º´Ìî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¶²ýÈÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í¤Ç¡¢¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤äÁõ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÇËÑ¤Ç±³¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤ÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤ÎÎÓÅÄÂç²ð¡£ÉÏ¤·¤¤´Ä¶¤Ç°é¤ÁÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢Í¶²ý¤·¤¿È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
º´Ìî¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Ý¤¤Ìò¤È¤«Æâ¸þÅª¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¡ØÍ¶²ýÈÈ¡Ù¤È¤¤¤¦±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤Ìò¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç²ð¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇËÅ·¹Ó¤ÊÌò¡É¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ±é¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌòÊÁ¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âç²ð¤ò¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¡ÖÊª»ö¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÌò¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â°ã¤¦ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤Îº´Ìî¤¯¤ó¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÌòÊÁ¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌÌÇò¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÇËÅ·¹Ó¤ÊÍ¶²ýÈÈ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¡¢º´Ìî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¿·¶ÃÏ¡É¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£