りりあ。が、新曲「3%と私。」を本日リリース。あわせてMVが公開された。

今作はドラマ『ワカコ酒 Season9』（BSテレ東）オープニング主題歌へ書き下ろした楽曲。楽曲MVにはアイドルグループ yosugalaが出演しており、アイドルの“オン”と“オフ”の両面を、歌詞に合わせたキャッチーな振付と共に表現した作品になっている。監督は髙木美杜が務めており、yosugalaによるダンス動画も各SNSにて公開予定だ。

なおりりあ。は現在、『Asia Tour OneMan Live「秋の予兆」』を開催中。チケットの詳細は公式SNSで確認できる。

・りりあ。 コメント

私が普段思ってる心の声をそのまま歌詞にした「3%と私。」をこんなに可愛く楽しいミュージックビデオにしてくださって嬉しいです！可愛いダンス私も覚えます！！

・キャスト 汐見 まとい（yosugala） コメント

お酒が大好きなので、こうして素敵な作品に関わらせていただけてとても嬉しいです！よければ是非ダンスを覚えて一緒に踊ってみてください！

・監督 髙木美杜 コメント

今回、「明日もあたしでいるために」というコンセプトで、ミュージックビデオを制作させていただきました。明日も自分として頑張っていくために、「たまには自分を存分に甘やかし、難しいことを一時は忘れてみたっていい」ということが、このミュージックビデオを通して伝わったら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）