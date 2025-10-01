10月10日に公開されるSixTONESの松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』のスペシャルメイキングムービーが公開された。

参考：踏切の前に佇む松村北斗、遠くを見つめる高畑充希 『秒速5センチメートル』場面写真公開

『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』と大ヒット作を生み出してきた新海誠が2007年に発表した劇場アニメーション『秒速5センチメートル』。主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描いた同作が、『アット・ザ・ベンチ』の奥山由之監督により初めて実写映画化される。

主人公・遠野貴樹を演じるのは、本作が初の単独主演映画となるSixTONESの松村。ヒロイン・篠原明里を高畑充希が演じるほか、上田悠斗、白山乃愛、青木柚、森七菜、宮粼あおい、木竜麻生、吉岡秀隆が出演する。

公開されたのは、主演の松村、ヒロインの高畑、監督の奥山、原作の新海のコメント入りスペシャルメイキングムービー。映像は、新海監督の原作アニメーション『秒速5センチメートル』と、奥山監督の実写映画『秒速5センチメートル』が交互に映し出されるところから始まる。

山崎まさよしの劇中歌「One more time, One more chance ～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster～」に乗せて流れるメイキング映像では、岩舟駅で再会する幼少期の貴樹（上田悠斗）と明里（白山乃愛）のシーンや、自然豊かな種子島での貴樹（青木柚）と花苗（森七菜）の撮影の様子などがふんだんに盛り込まれている。新海は「まさか、自分の原作で泣くなんて思わなかったんですよね。本当にこの人たちに形にしてもらえて、幸せな映画になったなと思いました」と実写版への想いを述べた。

そして映像の後半には、米津玄師の主題歌「1991」に乗せて、社会人になった貴樹（松村北斗）のオフィスや、明里（高畑充希）の電車でのシーン、さらに美鳥（宮粼あおい）と貴樹、美鳥と明里などの実写版オリジナルシーンのメイキングも。美しい自然をとらえた撮影の裏側や、豪華俳優陣の撮影の合間、役に向き合う姿や、撮影に成功した瞬間の姿などが垣間見える映像になっている。

奧山監督は本作を、「幼少期の純真さとか、青春の高潔さとか、大人になることの惑いとか、そういうものが一つになっている作品」、ヒロインを演じた高畑は、「ファンの方も『秒速』の存在を知らなかった方も、いろいろ自分に重ね合わせて感じられる作品になっている」と語った。映像の最後には、主演の松村より、「大きな画面で観てよかったなと思うようなシーンや、ハッとするような風景、聞いてほしい音、曲、声がたくさん詰まっているような作品になっています。ぜひお時間を見つけて劇場で観ていただきたい作品です」とのメッセージが寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）