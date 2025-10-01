赤沢経済再生相が日米関税交渉を振り返り、アメリカへのおよそ80兆円の投資は、次の政権でもしっかり進めてほしいと語りました。

赤沢経済再生相は外国特派員協会で会見を行い、日米関税交渉を振り返りました。

2回目の交渉まではアメリカ側との関係が険悪だったことや、トランプ大統領が日本側の要望を丁寧に聞き取ってくれたことなど、交渉の裏側にも触れました。

赤沢経済再生相

「トランプ大統領はディールの際は大変タフで、私からすると圧倒されるような思いですが、日本がもう一つ聞いてもらえますかと言い続ける限り、必ず全部聞いて下さって丁寧に対応して下さり…」

また、日本からアメリカへの5500億ドル＝およそ80兆円の投資については、日米の経済安全保障上、重要なサプライチェーンの構築に繋がるとし、次の政権でもしっかり進めてほしいと強調しました。

赤沢経済再生相「日米間のMOU（了解覚書）も含めて、法的な拘束力のあるものではないが、しっかり守っていただきたいと思いますし、私自身は守られるものであり、日米両国のためになると思っています」