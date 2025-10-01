TUY

■熱帯低気圧 a

2025年10月1日19時5分発表

1日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯14度40分 (14.7度)
東経130度10分 (130.2度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

2日6時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度05分 (15.1度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

2日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度00分 (16.0度)
東経126度35分 (126.6度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

3日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度30分 (17.5度)
東経122度25分 (122.4度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

4日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度25分 (18.4度)
東経116度40分 (116.7度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 330 km (180 NM)

5日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯20度05分 (20.1度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 430 km (230 NM)

6日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯21度40分 (21.7度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 520 km (280 NM)

