″台風のたまご″ はあすには台風に発達か このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速45メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■熱帯低気圧 a
2025年10月1日19時5分発表
1日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯14度40分 (14.7度)
東経130度10分 (130.2度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
2日6時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度05分 (15.1度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
2日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度00分 (16.0度)
東経126度35分 (126.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
3日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経122度25分 (122.4度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
4日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経116度40分 (116.7度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
5日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
6日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯21度40分 (21.7度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 520 km (280 NM)
■今後の全国の天気
