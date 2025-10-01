「まさかの兄〜」柄本時生＆柄本佑、“兄弟でファン”公言の人気番組とは？ 「兄弟仲良しで最高です」
俳優の柄本時生さんは10月1日、自身のInstagramを更新。ある人気番組に対して「兄弟でファン」と公言し、反響を呼んでいます。
【写真】柄本時生、人気番組に「兄弟でファンです」
ファンからは「まさかの兄〜」「やっぱり兄の為に買ってたんだ〜」「これ持って帰るの大変じゃなかった？？優しすぎ」「兄弟仲良しで最高です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「欲しがるものが一緒ってどうゆう事だ」時生さんは「欲しがるものが一緒ってどうゆう事だ。帰り際に電話してきやがって、こっちは衣装あわせに間に合うように走ったわ。Ps兄弟でファンです。#東京ゲームショウ #ゲームセンターCX」とつづり、3枚の写真を投稿。いずれも兄で俳優の柄本佑さんが写っています。佑さんが持っているのは人気テレビ番組『ゲームセンターCX』（フジテレビ系）が「TOKYO GAME SHOW 2025」で先行発売した「BE@RBRICK ゲームセンターCX 有野課長 400%」です。「BE@RBRICK」を頭に掲げ、とてもうれしそうな様子を見せています。
「つい、つい、つい買ってしまった」9月27日の投稿で「買ってしまった。。つい、つい、つい買ってしまった」と「BE@RBRICK」を購入したことを報告し、3枚の写真を公開した時生さん。3枚目でしっかりと2つ購入していることが分かります。今後も兄弟で仲のいい姿を見せてほしいですね。
