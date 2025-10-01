£Ó£È£Ï£×¡Ý£×£Á¡õ£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¡¡Ì¡ºÍ¶¨²ñÆþ¤ê¤Ë°ÕÍß¡¡Ì¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¡¦¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¡ÖËÜµ¤¤Ê¤éÆþ²ñ¶â£³Ëü±ß¡×
¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£È£Ï£×¡Ý£×£Á¡õ£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¤¬£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅìÍÎ´Û¤Ç¡¢Ì¡ºÍ¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¤ª¾Ð¤¤´óÀÊ¡ÖÌ¡ºÍÂç¹Ô¿Ê¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤È½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¤ÏºÇ¿·¶Ê¡Ö¥¢¥¬¥Ù¤Î²Ö¡×¤ò´Þ¤àÁ´£´¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏÅÚÂ¸·¶Ø¡£½é¤á¤Æ·¤²¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¤Î¾¾²¬ÂîÌï¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡Ö·¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Öº£ÅÙ¡È¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡É¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ç½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¡ºÍ¤ò¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç²óÅú¡£Ì¡ºÍ¶¨²ñÆþ¤ê¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÌä¤ï¤ì¡¢£Ó£È£Ï£×¡Ý£×£Á¤Î»³ËÜ²Â»Ö¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¡£Ì¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÈ¹¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ä¤±¡ªËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢Æþ²ñ¶â£³Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿á¤Ã¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ó£È£Ï£×¡Ý£×£Á¤Ï¡¢£±£µÆü¤ÎÆ±´óÀÊ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£