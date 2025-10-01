夢の実現に向け人生での「計画」の重要性を知ってもらおうと、

大手生命保険会社が高校生に向けた講義を行いました。

（メットライフ生命 寶子山 真紀 さん）

「自分の楽しみや生きがいが何なのかを考えてもらう」

長崎市の活水高校の2年生約90人が参加したライフプランニング講義。

大手生命保険会社メットライフ生命が、次世代の長崎を担う人材を育もうと行っていて4回目の開催です。

コンサルタントを担当する社員が、

旅行の計画に例えて人生設計の重要性を説明しました。

（メットライフ生命 寶子山 真紀 さん）

「どんな旅行プランにするのかというのが自分のライフプラン。

このライフプランにどれくらいのお金がかかるのか、

お金の工面をするのがファイナンシャルプラン、資金計画」

（参加した2年生）

「これから私がやりたいことのために、今自分がするべきことを考えられた」

「いま英語に力を入れていて、将来海外で活躍できるような女性になりたい」

講師は、人生100年時代に夢を実現できるよう、早いうちから未来予想図を作ることが大切だと生徒に伝えました。