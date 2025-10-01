¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¡¸©µÄ¤ÎàÅÞ°÷ºï½üá´ØÍ¿ÊóÆ»¤òÈÝÄê¡Ö¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ï£±Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÅêÉ¼»ñ³Ê¤¬¤¢¤ëÆ±¸©Ï¢ÅÞ°÷¤¬Ì¾Êí¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¡¢¼«¿È¤Ë¶á¤¤¸©µÄ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆÂÐ±þ¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê£¹·î£³£°Æü¡Ë¤Ï¡Ö¡Ô¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ÎÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¹â»ÔÇÉ¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö£¸£²£¶¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë¡Ä¡×Á°½°±¡µÄ°÷¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡ÖÊóÆ»³Æ°Ì¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£²£°£²£µÇ¯£¹·î£³£°ÆüÌëÇÛ¿®¤Î½µ´©Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼»ñ³Ê¤¬¤¢¤ëÅÞ°÷¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ç£¸£²£¶¿Í¤ò¸í¤Ã¤Æºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄûÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Âè£¹Áªµó¶è»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤¯´ØÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö³ºµ»ö¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡¢ÁíºÛÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ËÍÍø¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤ä»ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬²¿¤é¤«¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãø¤·¤¯»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤ª¡¢£¶·î»þÅÀ¤Ç¿ÀÆàÀî¸©Âè£¹Áªµó¶è»ÙÉô¤Î¼êÂ³¤¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢Ä´ºº¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»²µÄ±¡µÄ°÷¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¤Î°ÖÏ«¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¿¤«¤âÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂà¿Ø¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁíºÛÁªµó¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ÏÁ´¤¯¤Î»ö¼Â¸íÇ§¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤â¤½¤â»ä¤Î´ØÃÎ¤·¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò¡¢¤¢¤¿¤«¤âÁíºÛÁª¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤ä»ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯°ú¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áªµó¤ËÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤È¤âÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£