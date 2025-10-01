ボディビルダー／パワーリフターとの兼業でも話題を集める“筋肉女子レスラー”が、試合直前に披露した“ロッキー風片手腕立て動画”がファンの間で反響を呼んでいる。

【映像】ムキムキ小柄女子、片手で深々“ロッキー風”筋トレ

WWEの第3ブランド「NXT」を率いるシニア・バイスプレジデント、ショーン・マイケルズが、9月27日（日本時間28日）に開催されたビッグイベント「NXTノー・マーシー2025」のバックステージ映像を公開。数々の名勝負が並んだ大会の中でも特に印象的だったのが、武器持ち込みOKの金網戦「ウェポナイズド・スティールケージマッチ」で宿敵ブレイク・モンローを下したジョーディン・グレースの試合前のストイックな筋トレ姿だった。

前回の直接対決で敗れ、後がない状況だったジョーディンは、試合前から一人で黙々と片手腕立て伏せを続けてウォームアップ。この一戦は彼女にとってNXTトップ選手としての地位をさらに固める重要な機会であり、試合前の映像はその覚悟とパワーをファンに強烈に印象づけた。

ファンの反応は熱を帯び、「純粋なパワーを感じる」との称賛から、筋トレが苦手な層の「オレの夢のひとつは片手で腕立て伏せをすること！ ジョーディンは怪物だ」といった驚嘆の声までさまざま。「ロッキーみたいだな」と映画『ロッキー』の名場面に重ねる声も寄せられ、大会全体を率いたショーン・マイケルズへも「ショーン！ 素晴らしい大会だった」と労うコメントが集まった。

ジョーディンとブレイクの遺恨マッチでは、リングに次々とパイプ椅子やテーブルなどの武器が投入され、大ダメージ必至の凶器攻撃が飛び交う。さらにはブレイクがハサミを手にし、ジョーディンの髪をズタズタに切り裂く場面まで飛び出した。しかし最後は、ケージ最上段からテーブルめがけて繰り出したジョーディンの雪崩式スープレックスが炸裂。ブレイクにリベンジを果たした。WWEらしからぬハードコアな死闘を演じ切った2人に、称賛のコメントが相次いだ。

