¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ï¡©¡¡¥ì¥¹¥Ê¡¼¡¢¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¤éÄ¶ÂçÊª¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÆüÄø¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥Ê¤Ï£±£²·î£±£³Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥ï¥ó¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÃÄÂÎ£Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥È¥ê¥×¥ë£È¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ù¥Ã¥¯»á¡Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¤Î£×£×£Å¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤É½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÈà¤Î°Î¶È¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¥¸¥ç¥ó¤È£×£×£Å¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Á÷ÊÌ²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ê¤â¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î¥À¥ó¥¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡£±£²¡¿£±£³¡¿£²£µ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»Ä¤ê£µÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¤Ç¥ê¥ó¥°¤òµî¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥·¥Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯£··î¤Ë£²£°£²£µÇ¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£°úÂà¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥ª¡¼¥È¥ó¡¢£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¤é¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£±Æü¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î½ÉÅ¨£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ò»Ë¾åºÇÂ¿£±£·ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁê¼ê¤ò¡¢Ã¯¤¬Ì³¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¸½ºß¤Þ¤Ç£×£×£Å¤«¤éÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤â¤«¤ó¤«¤ó¤¬¤¯¤¬¤¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²¤ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°·¤¦³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ï¡¢ÊÆ¥Þ¥Ã¥È¤ÇÌ¾¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¸¥à¡¦¥³¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥·¥Ê¤¬ºÆÀï¤Ç¥ì¥¹¥Ê¡¼¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢Éü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥Ê¤Ï£¹·î£²£°Æü¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤Ç¡¢ºÇ¶¯¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¹¥Ê¡¼¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤·¤¿¤¬¡¢£²Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Îà¥Ó¡¼¥¹¥Èá¤Î£Æ£µ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¥·¥Ê»´ÇÔ¤Ë¹æµã¤¹¤ë¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ë¥·¥Ê¤¬¡¢¥ì¥¹¥Ê¡¼¤Î·³Ìç¤Ë²¼¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°úÂà¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤«¤Ä¤Æ£×£×£Å¤Ç³èÌö¤·¤¿£Ô£Î£Á¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¡Ö»î¹ç½ªÈ×¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¡¹¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤òË¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Ó¡¼¥¹¥È¤ÈºÆÀï¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¾Ò²ð¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¥ì¥¹¥Ê¡¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¤éÄ¶ÂçÊª¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢à»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÃËá¤Î·èÃÇ¤Ï¡½¡½¡£