King＆Prince盒恭た諭26）が1日、都内で映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督、11月14日公開）ジャパンプレミアに登壇し、共演者からラブコールを受けた。

女優の芳根京子（28）とともに高校1年生の夏、プールに一緒に落ちたことがきっかけで心と体が入れ替わってしまい、15年たっても元には戻らなかった2人を演じる。元に戻ることを信じ、方法を模索しつつ進学や初恋、結婚、親との別れなど人生の転機を入れ替わったまま経験していく。

物語にちなみ、「入れ替わってみたい人」についてトーク。共演の武市尚士（15）は、King＆Princeのファンで「10秒替わりたい人で…盒恭た佑ん」と指名。「盒兇気鵑普段見ている景色だったりステージだったりを見たい」とファン丸出しでラブコール。盒兇蓮屬發辰箸い辰舛磴い覆茵廚箸△りつつ「ライブの景色は自分も見ていて他の人に見せてあげたいと思う。唯一無二で本当にキレイ。10秒だと戻った後に苦しいよ」と熱弁を振るうほど。「もうちょい貸してあげる。思いきって1分20秒にしよう」と手を差し伸べた。

高校時代の坂平を演じた武市は、撮影時に盒兇ら台本を読む際のアドバイスをもらったという。「『台本を読んで書いてあることだけじゃなくて、その中の心情も読んで考える』と。練習方法も教えてくださった」と感謝。盒兇硫で常に笑顔を浮かべる武市に、盒兇蓮屬海灰侫．鵐漾璽謄ングじゃないですよね？」と突っ込み笑いを誘っていた。

盒兇脇れ替わりたい相手について、「1時間くらいAI。擬人化したAI」と独特な回答。知能の高さにほれ込んでいる様子だった。