主役＆引き立て役になれるトレンドカラー♡ モカムースが主役の「アイメイクコスメ」4選
韓国アイドルたちがこぞってメイクに取り入れている今大注目のトレンドカラーを知りたいコ、集合！今回は、主役にも引き立て役にもなれる“モカムースカラー”の「アイメイクコスメ」を4つお届けします。今季は、ナチュラルで温かみのあるカラーを目元に取り入れてみて♡
モカムースをたしなむITEM LIST
顔のなかのいろんなパーツに使えて、主役にも引き立て役にもなれるモカムースカラー。
まずは手持ちのアイテムにプラスして取り入れて、ブラッシュアップしてみては？
Item 【SUQQU】モノ ルック アイズ
好みのトーンを単色買いしても♡
目元を潔くノンパールの濃淡モカムースカラーで統一すれば、よりふんわりとした“ムース感”がアップ。
Item 【Yves Saint Laurent Beaute】クチュール ミニ クラッチ〈コレクター〉
とりあえずアイパレは持っておきたい
赤みに寄りすぎないクールなピンクトーンのブラウン配色が上品な印象。
Item 【THE FACE SHOP】 アイライズ カールテンション マスカラ
まつ毛までこだわって完璧に！
色素薄い系の目元をよそおえるアッシュブラウン。ピンセットで整えたような束感に。
Item 【Pyt】ニンチ アイパレット
プロのアーティスト監修なら間違いナシ！
ほぼマットな仕上がりのミュートブラウンパレット。捨て色なしの計算された配色で、涙袋メイクもこれひとつで完成。
撮影／林真奈
Ray編集部 エディター 佐々木麗