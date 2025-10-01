俳優同士の恋「恋人ならではの悩みも」駒木根葵汰＆新原泰佑 大人気BLドラマ続編：２５時、赤坂でSeason２
俳優同士の甘くて切ないボーイズラブストーリー、待望の続編！水ドラ25「２５時、赤坂でSeason2」（毎週水曜深夜1時）W主演の駒木根葵汰さん、新原泰佑さんにインタビュー。両片思いの末にようやく結ばれた二人の恋のその先を描く今作の見どころは？
【動画】駒木根葵汰＆新原泰佑から動画コメント「２５時、赤坂でSeason2」
――夏野寛子先生の人気漫画を実写化し、2024年4月クールに放送された前作は、日本だけでなく海外でも話題を呼びました。熱望の声に応え、満を持してのSeason2への思いは？
駒木根「前作終了後から続編を望む声が多く、昨年末のイベント（ドラマBlu-ray & DVD-BOX 購入者限定イベント）でも皆さんをお待たせしているということが伝わってきました。これでようやくファンの方々に顔向けできます(笑)。この作品を通して僕を知ってくださった方や、この作品を好きでいてくださる方に対しても、今の自分ができることをしっかりとやらなければいけないという意志で臨みました」
新原「僕自身も心待ちにしていました。前作のラストで、白崎がマネージャーの篠田さん（橋本淳）から『昼のゆめ』続編が決まったことを告げられていたので、“これはSeason2がないと！”と思っていました(笑)。イベントも“SEE YOU IN 2025”のメッセージで幕を閉じていたので、皆さんも待ちくたびれてしまったのではないかなと心配していましたが、遂にSeason2をお届けできます。皆さんがずっと愛を供給してくださったおかげです」
駒木根「ここまで熱く深く作品を愛してくださることに、正直驚いている部分もあります。僕たちキャスト陣、スタッフさん、関わってくださるすべての方々が愛をもって作品に取り組んだ結果なのかなと思っています」
新原「その通りだと思います。僕らの熱量がないと、見てくださる方にも届かないし、こうして愛を返してもらうこともできないと思います。この作品には芸能界のことが細かく忠実に描かれていて、視聴者の方が知らない世界を覗き見できるような楽しさも、喜んでもらえている理由のひとつなのかなと感じます」
駒木根「撮影現場では、本物のメイクさんや音声さんたちが細かく指導してくださっていたんです」
新原「そうなんです。こうしたリアリティから説得力が生まれたんだと思います」
――前作では、人気俳優・羽山麻水（駒木根）と、新人俳優・白崎由岐（新原）の、お互いに想いはありながらすれ違いや勘違いによる切なくもどかしい恋模様が描かれました。今作では恋人同士になってからの2人の物語ですが、どのような気持ちで臨まれましたか。
駒木根「前作がたくさんの方々に愛される作品になったので、シーズン2も皆さんが求めているもの、それ以上のものにしていかなければいけないなという責任を背負って臨みました」
新原「前作は、お互いに片思いをしている“両片思い”と呼んでいたのですが、なんともじれったい展開で、片思いならではの面白さがありました。両想いになると、ある種のゴールでありスタートでもあり、ドラマでは、その地点から何を膨らませていくのかが難しいと思います。
この作品においては“恋愛”だけでなく“俳優”の仕事がベースにあって、2人でキャリアを駆け上がっていくところに恋愛が寄り添っているような物語です。その軸がぶれないかぎり続編も可能だと信じていました」
駒木根「前作では、役も手探りの状況から始まり、さらに羽山の過去や本当の気持ちが明らかになるのが第7、8話だったので、そこに向けての羽山の在り方を第1話から1シーン1シーン考えながら演じていかなければいけないことが大変だったんです」
新原「いろいろなことを隠しながらの芝居だったから葵汰くんは本当に大変だったと思います。白崎役の僕としては、羽山さんは表情が読めない人なので、羽山さんに翻弄される白崎を演じるのは胸が締め付けられるような感覚でした」
駒木根「その2人がどうなっていくのか…。恋愛部分に加え、今作では俳優としても成長して、羽山は超人気俳優、白崎は人気俳優になっています(笑)」
新原「前作で2人が共演した劇中劇『昼のゆめ』のスペシャルや、原作でも人気の“舞台編”に突入するなど、それぞれが仕事を頑張りながらプライベートではより距離を縮めていく2人が描かれます。仕事とプライベート、オンとオフの姿を楽しんでいただけると思います」
――待望のSeason2、イチオシポイントは？
新原「原作でも人気の“舞台編”ですね。ドラマ版では少しオリジナリティを交えてお届けするのですが、物語にとっても白崎にとっても大きな出来事になると思います。僕自身も、舞台にかけるエネルギーは楽しいですし、舞台には運命的な縁を感じています。こうした思いを抱く新原泰佑が“白崎由岐”を通して舞台に挑むことは光栄ですし、自分にしか出せない何かがあると思っています。生ものの“舞台”ならではの熱量を映像でどんな風に届けられるのか、僕自身もワクワクしています」
駒木根「前作からのこの作品の“質感”がとても好きなので、作品を包む繊細さや世界観を大切にしながら臨みました。今作では羽山と白崎が結ばれた後の物語なので、幸せな情景だけではなく、恋人同士ならではの悩みも出てきます。さらに、芸能界でのある種の生きづらさなど仕事での悩みや葛藤も描かれます。そういう気持ちに向き合って、前作では見られなかった羽山の表情も丁寧に表現しているので、期待してください」
今夜スタート、水ドラ25「２５時、赤坂でSeason2」（毎週水曜深夜1時）第1話は？
第1話
ドラマ「昼のゆめ」をきっかけに一躍時の人となり、超人気俳優・羽山麻水（駒木根葵汰）と遂に恋人となった白崎由岐（新原泰佑）。二人は多忙を極めながらも自宅で逢瀬を重ね、甘い日々を過ごしていた。次なる仕事は「昼のゆめ」の続編スペシャルドラマ。顔合わせでは佐久間はじめ（宇佐卓真）や山瀬一真（南雲奨馬）といった変わらない顔ぶれが集結する。そんなある日、羽山と白崎の恋人関係を揺るがす事件が起こってしまい…
放送後より「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信！お気に入り登録も忘れずに！
物語の始まりとなった前作「２５時、赤坂で」を、「TVer」、「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！駒木根さん＆新原さんの印象に残るシーンと裏話も公開
【プロフィール】
駒木根葵汰（こまぎね・きいた）
2000年1月30日生まれ。茨城県出身。スーパー戦隊シリーズ「機界戦隊ゼンカイジャー」主演（テレビ朝日系）、ドラマ「星降る夜に」（テレビ朝日系）、「やぶさかではございません」（テレ東）、「いつか、ヒーロー」（テレビ朝日系）などに出演。初の舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（2026年1月上演予定）などが控える。
X：@kiita130
Instagram：@_kiita_0130
新原泰佑（にいはら・たいすけ）
2000年10月7日生まれ。埼玉県出身。ドラマ「御上先生」（TBS系）、「なれの果ての僕ら」（テレ東）、「アオハライド」（WOWOW）、映画「YOUNG&FINE」主演（2025年公開）、映画「ベートーヴェン捏造」（2025年公開）、舞台「球体の球体」主演、舞台「インヘリタンス-継承-」、ミュージカル「梨泰院クラス」などに出演。映画「終点のあの子」（2026年1月23日公開予定）など出演作が控える。
X：@T__Niihara
Instagram：@taisukeniihara.official
（取材・文／伏見香織）
【動画】駒木根葵汰＆新原泰佑から動画コメント「２５時、赤坂でSeason2」
国内外の大反響！待望のSeason2への思い
――夏野寛子先生の人気漫画を実写化し、2024年4月クールに放送された前作は、日本だけでなく海外でも話題を呼びました。熱望の声に応え、満を持してのSeason2への思いは？
新原「僕自身も心待ちにしていました。前作のラストで、白崎がマネージャーの篠田さん（橋本淳）から『昼のゆめ』続編が決まったことを告げられていたので、“これはSeason2がないと！”と思っていました(笑)。イベントも“SEE YOU IN 2025”のメッセージで幕を閉じていたので、皆さんも待ちくたびれてしまったのではないかなと心配していましたが、遂にSeason2をお届けできます。皆さんがずっと愛を供給してくださったおかげです」
駒木根「ここまで熱く深く作品を愛してくださることに、正直驚いている部分もあります。僕たちキャスト陣、スタッフさん、関わってくださるすべての方々が愛をもって作品に取り組んだ結果なのかなと思っています」
新原「その通りだと思います。僕らの熱量がないと、見てくださる方にも届かないし、こうして愛を返してもらうこともできないと思います。この作品には芸能界のことが細かく忠実に描かれていて、視聴者の方が知らない世界を覗き見できるような楽しさも、喜んでもらえている理由のひとつなのかなと感じます」
駒木根「撮影現場では、本物のメイクさんや音声さんたちが細かく指導してくださっていたんです」
新原「そうなんです。こうしたリアリティから説得力が生まれたんだと思います」
――前作では、人気俳優・羽山麻水（駒木根）と、新人俳優・白崎由岐（新原）の、お互いに想いはありながらすれ違いや勘違いによる切なくもどかしい恋模様が描かれました。今作では恋人同士になってからの2人の物語ですが、どのような気持ちで臨まれましたか。
駒木根「前作がたくさんの方々に愛される作品になったので、シーズン2も皆さんが求めているもの、それ以上のものにしていかなければいけないなという責任を背負って臨みました」
新原「前作は、お互いに片思いをしている“両片思い”と呼んでいたのですが、なんともじれったい展開で、片思いならではの面白さがありました。両想いになると、ある種のゴールでありスタートでもあり、ドラマでは、その地点から何を膨らませていくのかが難しいと思います。
この作品においては“恋愛”だけでなく“俳優”の仕事がベースにあって、2人でキャリアを駆け上がっていくところに恋愛が寄り添っているような物語です。その軸がぶれないかぎり続編も可能だと信じていました」
駒木根「前作では、役も手探りの状況から始まり、さらに羽山の過去や本当の気持ちが明らかになるのが第7、8話だったので、そこに向けての羽山の在り方を第1話から1シーン1シーン考えながら演じていかなければいけないことが大変だったんです」
新原「いろいろなことを隠しながらの芝居だったから葵汰くんは本当に大変だったと思います。白崎役の僕としては、羽山さんは表情が読めない人なので、羽山さんに翻弄される白崎を演じるのは胸が締め付けられるような感覚でした」
駒木根「その2人がどうなっていくのか…。恋愛部分に加え、今作では俳優としても成長して、羽山は超人気俳優、白崎は人気俳優になっています(笑)」
新原「前作で2人が共演した劇中劇『昼のゆめ』のスペシャルや、原作でも人気の“舞台編”に突入するなど、それぞれが仕事を頑張りながらプライベートではより距離を縮めていく2人が描かれます。仕事とプライベート、オンとオフの姿を楽しんでいただけると思います」
――待望のSeason2、イチオシポイントは？
新原「原作でも人気の“舞台編”ですね。ドラマ版では少しオリジナリティを交えてお届けするのですが、物語にとっても白崎にとっても大きな出来事になると思います。僕自身も、舞台にかけるエネルギーは楽しいですし、舞台には運命的な縁を感じています。こうした思いを抱く新原泰佑が“白崎由岐”を通して舞台に挑むことは光栄ですし、自分にしか出せない何かがあると思っています。生ものの“舞台”ならではの熱量を映像でどんな風に届けられるのか、僕自身もワクワクしています」
駒木根「前作からのこの作品の“質感”がとても好きなので、作品を包む繊細さや世界観を大切にしながら臨みました。今作では羽山と白崎が結ばれた後の物語なので、幸せな情景だけではなく、恋人同士ならではの悩みも出てきます。さらに、芸能界でのある種の生きづらさなど仕事での悩みや葛藤も描かれます。そういう気持ちに向き合って、前作では見られなかった羽山の表情も丁寧に表現しているので、期待してください」
今夜スタート、水ドラ25「２５時、赤坂でSeason2」（毎週水曜深夜1時）第1話は？
第1話
ドラマ「昼のゆめ」をきっかけに一躍時の人となり、超人気俳優・羽山麻水（駒木根葵汰）と遂に恋人となった白崎由岐（新原泰佑）。二人は多忙を極めながらも自宅で逢瀬を重ね、甘い日々を過ごしていた。次なる仕事は「昼のゆめ」の続編スペシャルドラマ。顔合わせでは佐久間はじめ（宇佐卓真）や山瀬一真（南雲奨馬）といった変わらない顔ぶれが集結する。そんなある日、羽山と白崎の恋人関係を揺るがす事件が起こってしまい…
放送後より「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信！お気に入り登録も忘れずに！
物語の始まりとなった前作「２５時、赤坂で」を、「TVer」、「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！駒木根さん＆新原さんの印象に残るシーンと裏話も公開
【プロフィール】
駒木根葵汰（こまぎね・きいた）
2000年1月30日生まれ。茨城県出身。スーパー戦隊シリーズ「機界戦隊ゼンカイジャー」主演（テレビ朝日系）、ドラマ「星降る夜に」（テレビ朝日系）、「やぶさかではございません」（テレ東）、「いつか、ヒーロー」（テレビ朝日系）などに出演。初の舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（2026年1月上演予定）などが控える。
X：@kiita130
Instagram：@_kiita_0130
新原泰佑（にいはら・たいすけ）
2000年10月7日生まれ。埼玉県出身。ドラマ「御上先生」（TBS系）、「なれの果ての僕ら」（テレ東）、「アオハライド」（WOWOW）、映画「YOUNG&FINE」主演（2025年公開）、映画「ベートーヴェン捏造」（2025年公開）、舞台「球体の球体」主演、舞台「インヘリタンス-継承-」、ミュージカル「梨泰院クラス」などに出演。映画「終点のあの子」（2026年1月23日公開予定）など出演作が控える。
X：@T__Niihara
Instagram：@taisukeniihara.official
（取材・文／伏見香織）